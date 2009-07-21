Доказано - жизнь зародилась в открытом космосе

12:04, 21 июля 2009
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Исследования российских ученых

Результаты научных экспериментов, проведенных на орбите Земли, подтолкнули российских ученых из Института цитологии РАН к предположению о том, что органические молекулы могли сформироваться в условиях открытого космоса.

Специалисты поставили эксперименты на орбите, а затем в лаборатории и пришли к выводу, что в космическом пространстве может протекать синтез нуклеотидов - компонентов нуклеиновых кислот.

По их мнению, эти молекулы вполне могли достигать поверхности первобытной Земли и способствовать зарождению первых живых организмов.

Эксперименты ученые проводили на орбитальных станциях Салют-7 и Мир, космических аппаратах Космос-2044 и Бион-11.

Между тем, ранее сообщалось, что только 23% российских астрономов уверенны, что когда-либо удастся доказать факт посещения Земли внеземной цивилизацией. Тем не менее, согласно данным опроса, 50% уверенны, что поймать их радиосигнал, а затем установить контакт с инопланетянами станет возможным не раньше, чем в 2250 или 2280 годах.

Отметим также, что еще в апреле этого года химики из канадского Университета Хамильтона заявили, что ими был определен набор аминокислот, из которого, возможно, построены все формы жизни во Вселенной.

korrespondent.net

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