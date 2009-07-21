В Ливии будет работать еще больше украинских врачей

По просьбе ливийской стороны Украина увеличит количество украинских медицинских специалистов, которые будут работать в Ливии.

Об этом сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины со ссылкой на министра здравоохранения Украины Василия КНЯЗЕВИЧА.

По его словам, в частности такая договоренность была достигнута во время четвертого совместного заседания украинско-ливийской комиссии по сотрудничеству.

«Хотим заверить, что это просьба, которую вы перед нами поставили по обеспечению полторы тысячи медицинских работников в Ливию, мы его внимательно отработаем, и на государственном уровне решим», - сказал В.КНЯЗЕВИЧ представителям ливийской делегации.

По словам министра, сегодня в Ливии работает свыше 450 медицинских специалистов из Украины.

При этом В.КНЯЗЕВИЧ обратился к секретарю Главного народного комитета здравоохранения и окружающей среды Ливии с просьбой взять под личный патронат работу украинских медиков. «Они будут для нас с вами агитаторами, будут показывать пример, и мы сможем большее количество специалистов направить в Ливию», - отметил он.

В.КНЯЗЕВИЧ также сообщил, что во время заседания украинско-ливийской комиссии по сотрудничеству обсужден вопрос возможности увеличения количества учебных мест в украинских вузах для ливийских студентов, а также вопрос создания совместного заведения по подготовке медицинских специалистов.

Кроме того, министр отметил, что достигнуто двустороннее согласие по налаживанию прямых контактов между украинскими и ливийскими клиниками и по вопросу открытия центров по специализированной помощи.