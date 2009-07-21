В Непале 150 людей умерли от дизентерии

За последние три месяца на западе Непала свыше 150 человек скончались от инфекционной дизентерии, сообщили власти страны.

Как информирует «Синьхуа», начиная с конца апреля в уезде Джаджаркот, расположенном в 325 км к западу от Катманду, вспыхнула эпидемия дизентерии, которая распространилась и на соседние уезды. Согласно последним данным правительства Непала, по состоянию на 19 июля, в уезде Джаджаркот от дизентерии скончались 122 человека, в соседнем уезде Рукум от эпидемии скончались около 30 человек.