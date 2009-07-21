На рынках Крыма продают мясо, которое нужно было утилизировать

На рынки Симферополя попадает мясо сомнительного качества. Это выяснила крымская прокуратура в ходе проверок обеспечения ветеринарного надзора за соблюдением правил реализации продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, заместитель прокурора Крыма Тамила ДРОБИЦКАЯ на пресс-конференции заявила, что с января по май на прилавках только Центрального рынка Симферополя оказались 22 тонны мяса «неясного происхождения».

«То есть, на него нет документов или оно уже пришло в том состоянии, в котором его реализовывать нельзя. Эти 22 тонны люди купили, а на самом деле его (мясо) нужно было утилизировать, зарыть», – подчеркнула Т.ДРОБИЦКАЯ.

По данным заместителя прокурора, в этой связи в отношении «господ должностных лиц ветеринарной службы автономии» возбуждены уголовные дела.

Т.ДРОБИЦКАЯ подчеркнула, что нарушения выявлены не только на Центральном рынке Симферополя, и заявила о необходимости проверок по всему Крыму.

Прокуратура установила несоответствия данных ветеринарных заключений данным в журналах учета ветеринарно-санитарных экспертиз на рынках. «Допустим, приезжает мясо из Джанкоя, написано 120 кг - это то, что освидетельствовано, то, за что ветеринарный врач несет ответственность головой, а смотрим в журналах - они пишут, скажем, 220 кг», - отметила представитель надзорного ведомства.

Ранее, как сообщала газета «Крымская правда», начальник Главного управления ветмедицины в Крыму Мария МИРОШНИЧЕНКО согласилась с тем, что нужно бороться с халатностью сотрудников лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках.

Несмотря на многочисленные попытки завоза на полуостров сомнительной продукции, в Крыму в последние годы не зафиксированы масштабные вспышки инфекционных заболеваний, уверяют ветеринары.