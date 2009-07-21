Жить рядом с богатыми соседями вредно для здоровья

Специалисты чикагского университета провели исследование и выяснили, какие соседи могут раздражать и даже привести к депрессивному состоянию и стрессу. Оказалось, что не только беспокойные и скандальные люди, живущие рядом с нами, влияют на настроение.

Гораздо больший вред здоровью наносит проживание рядом с состоятельными соседями. Как показывают результаты исследования, именно постоянная демонстрация финансового превосходства и благополучия состоятельных людей может негативно влиять на здоровье более бедных соседей.

Результатом такого соседства может стать развитие диабета, болезней сердца и сосудов, появление депрессивных состояний и стресса. Сменить место жительства или перестать обращать внимание на богатых соседей — это единственные способы избавиться от болезней.

Ранее английские ученые выяснили, что хорошие соседи являются решающим критерием комфортного проживания. Наиболее ценными качествами соседей, согласно опросам, являются доброта и терпимость.

health.passion.ru