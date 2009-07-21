Кому нельзя есть абрикосы

Абрикосы возвращают ясность мысли. В абрикосе очень много сахара - «топлива» для мозгов, поэтому, если хотите прояснить мысли, съешьте пару плодов. Правда, по причине этого сладкого богатства на него не стоит налегать тем, кто соблюдает диету для похудения.

Ягоды успокаивают сердце и снижают давление. Благодаря огромному количеству солей калия абрикосы оказывают лечебный эффект при аритмиях, а также оказывают мочегонное действие, из-за чего полезны тем, кто страдает гипертонией и отеками, в том числе почечного происхождения.

Сколько съедать для эффекта? Достаточно 2-3 абрикосов в день.

Предостережение.

- Свежие абрикосы не рекомендуется есть натощак, а также после трудноперевариваемой пищи.

- Употребление холодной воды после абрикосов может вызвать понос.

- При язвенной болезни и остром гастрите, обострении хронического панкреатита, синдроме раздраженного кишечника, дисбактериозе, при заболеваниях печени и недостаточной функции щитовидной, а также при сахарном диабете и ожирении употребление свежих плодов абрикоса может привести к усугублению этих заболеваний.

- Не следует употреблять курагу и урюк при замедлении ритма сердечных сокращений.

- При пульсе меньше 55 ударов в минуту (брадикардия) свежие абрикосы, курага, а также абрикосовый сок не рекомендуются.

- Не следует употреблять за один прием более 20 г ядрышек абрикосов.

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