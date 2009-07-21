Рецепты красоты от голливудских диетологов

По мнению диетологов и дерматологов Голливуда, дорогостоящие процедуры для поддержания молодости вашей кожи абсолютно не обязательны, просто следует включать в свой ежедневный рацион такой продукт, как рыба.

Для того чтобы «помолодеет» изнутри и снаружи, разработана специальная диета одним из этих докторов.

Такое питание не только помогает замедлить процесс увядания, но и помогает избавиться от лишних килограммов своего веса.

Так давайте же познакомимся с диетой, предложенной специалистом.

В основе принципа этого метода питания лежит условие, как уже говорилось выше, ежедневное употребление рыбы, причем рыбы жирных сортов, такой как скумбрия, сардины, рыбы лососевых пород, макроус, карп, тунец, сельдь и т.п.

А чудодейственность такой рыбной диеты заключается в содержании в рыбе жирных кислот Омега-3, о которых вам наверняка уже приходилось слышать.

Эти кислоты обладают свойством разглаживать морщины и прекрасно увлажняют кожу, богата рыба и витаминами группы В, которые способны улучшить процессы кровообращения в организме и снабдить клетки кислородом в большем объеме.

Достаточно включать в дневное меню одно блюдо из рыбы таких сортов, чтобы в скором времени заметить положительный результат.

Но, важно не забывать о том, что вам потребуется готовить рыбу на гриле, тушить ее или запекать, варить или же употреблять рыбные консервы, чтобы добиться лечебного омолаживающего эффекта.

Рыба в жареном виде принесет вам пользы значительно меньше.

Даже если вы не являетесь поклонником этого морепродукта, все же лучше вам его полюбить!

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