Волыни: из-за отравления на свадьбе госпитализировали 21-го человека
17:38, 20 июля 2009Страна
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Не исключают сальмонеллез
В Волынской области госпитализировали 21-человека в результате отравления на свадьбе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на оперативном совещании у главы облгосадминистрации Николая РОМАНЮКА сообщила главный врач областной санэпидстанции Наталия ЯНКО.
По ее словам, предварительный диагноз – “гастроэнтероколит”, однако врачи не исключают сальмонеллез.
Как сказала Н.ЯНКО, свадьбу праздновали в селе Рудка-Козинская Рожищенского района. Всего на свадьбе находились более 100 человек.
Сейчас в селе работает бригада СЭС, продолжаются подворовые обходы.
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