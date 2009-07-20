В Киеве выделят 3 млн грн для подготовки больниц к зиме

На подготовку лечебно-профилактических заведений Киева к осенне-зимнему периоду из городского бюджета планируют выделить 3 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом идет речь в соответствующем распоряжении о подготовке городского хозяйства к отопительному сезону 2009-2010 годов, подписанном Киевским городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ.

В частности, 1 млн. 754 тыс. запланировано выделить на ремонт внешних и внутренних сетей, крыш, фасадов, бойлерных, теплопунктов и котельных 12-ти детских санаториев, двух городских Домов ребенка, городского противотуберкулезного диспансера, Городской клинической больницы медицинской помощи, Городской психоневрологической больницы, Городской специализированной станции скорой психиатрической помощи, Городской туберкулезной больницы, Городского центра крови, Городского госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны, стоматологической поликлиники Днепровского района, кожно-венерологических диспансеров Святошинского и Подольского районов.

643 тыс. грн. направят на подготовку к отопительному сезону лечебных заведений, подчиненных территориальному медицинскому объединению (ТМО) «Левобережное». Это, в частности, городские клинические больницы №№ 1, 2, 3, 11, поликлиники №№ 2, 3 Дарницкого района, поликлиники №№ 1, 2, 3 Деснянского района, поликлиника № 2 Днепровского района и 2 центральные районные поликлиники (ЦРП) Дарницкого и Деснянского районов.

Еще 224 тыс. грн. выделят на ремонт сетей, теплопунктов, фасадов и крыш медицинских учреждений, которые входят в сферу управления ТМО «Лыбидское». Среди них: детская клиническая больница № 4 Соломенского района, Городская клиническая больница № 6, поликлиника № 4 Святошинского района, а также ЦРП Голосеевского и Святошинского районов.

На подготовку к осенне-зимнему периоду лечебных заведений, подчиненных ТМО «Старокиевское», выделят 378 тыс. грн. В частности, речь идет о трех детских клинических больницах (№№ 1, 6, 9), двух детских поликлиниках Шевченковского района (№№ 2, 5), пяти городских клинических больницах (№№ 8, 12, 15, 17, 18), поликлиниках Оболонского (№ 1), Печерского (№1), Подольского (№ 3) и Шевченковского (№ 2) районов, Центре «Здоровье» Печерского и Шевченковского районов, а также ЦРДП Оболонского и ЦРП Подольского районов.