Харьковщина: собраны средства на дыхательный аппарат для детей

На фестивале "Печенежское поле" Аваков собрал за борщ 90 тыс. грн. на приобретение дыхательного аппарата для детской больницы

Харьков. 20 июля. УНИАН. Председатель Харьковской облгосадминистрации Арсен АВАКОВ на этно-художественном фестивале "Печенежское поле" собрал 90 тыс. грн. для приобретения дыхательного аппарата для областной детской больницы.

Как передает корреспондент УНИАН, таким был выторг от продажи "Борща по-губернаторски" с толченым салом и пампушками, сваренного А.АВАКОВЫМ и его заместителями.

Было приготовлено более 500 порций этого блюда. Часть борща разошлась среди гостей фестиваля бесплатно, а часть пошла на угощение бизнесменов, которые и жертвовали на приобретение портативного ультразвукового аппарата для областной детской клинической больницы №1.

Этот прибор поможет без облучения своевременно выявить врожденные пороки сердца, головного мозга и других органов у младенцев и детей младшего возраста и своевременно поставить диагноз.

Справка УНИАН. Этно-художественный фестиваль "Печенежское поле" проходит с 2002 года. В прошлом году за гороховый суп, сваренный губернаторской командой, было собрано 80 тыс. грн. На эти средства приобретен автобус для детского дома.