Европе нужно 60 млн доз вакцины против гриппа A/H1N1

Странам - членам ЕС нужно 60 млн. доз вакцины против гриппа A/H1N1 для приоритетной вакцинации.

Как сообщает Интернет-сайт “EUbusiness” со ссылкой на португальское агентство новостей Lusa, об этом заявила 19 июля комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Андрулла ВАССИЛИУ в ходе визита в Португалию.

По ее словам, по оценкам Еврокомиссии, 60 млн. человек в странах ЕС будут нуждаться в вакцинации. В то же время, комиссар отметила, что “вакцинации для всех не будет”.

В целом в ЕС, по данным 2008 года, проживает около 500 млн. человек.

6 июля Всемирная организация здравоохранения сообщила, что, по состоянию на эту дату, в мире в 136 странах с апреля было зарегистрировано 94 512 случаев гриппа A/H1N1, которые были подтверждены лабораторными исследованиями.