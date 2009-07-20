Абрикосовые маски сделают кожу молодой

В косметике используют свежий сок, мясистую часть плодов абрикоса, а также абрикосовое масло, получаемое из семян в промышленных условиях путем прессования. Из мякоти плодов и сока можно делать косметические маски. Они благотворно действуют на кожу лица, освежают и омолаживают его, способствуют устранению морщин, делают кожу упругой и эластичной, предохраняют от чрезмерной сухости. Жирное абрикосовое масло применяется как основа для изготовления жидких мазей и кремов, а также косметических масок.

Косметические советы с абрикосом.

• Свежевыжатым соком абрикоса (2-3 столовые ложки) смочить слой ваты или салфетку из марли, сложенной в несколько слоев (можно взять также стираное полотно), слегка отжать и наложить на лицо на 15-20 минут. Лицо предварительно протереть лосьоном, сливками или сметаной (особенно при сухой коже). По мере высыхания салфетку повторно следует увлажнить соком. По окончании процедуры протереть лицо сухим ватным тампоном. Рекомендуется делать такие маски 2-3 раза в неделю. Продолжительность курса - 1,5-2 месяца. Маска пригодна для любой кожи лица, но при отсутствии гнойничков. В году можно провести 2-3 курса (можно с использованием различных овощей или фруктов).

• Мякоть двух абрикосов смешать с одной столовой ложкой лимонного сока. Полученную массу наложить на лицо, покрыв сверху марлей. Через 20 минут смыть водой. Такие маски следует делать 2-3 раза в неделю. Рекомендуется для всех видов кожи.

• Мякоть абрикоса (3-5 шт.) смешать со столовой ложкой сметаны, любым растительным маслом (свиным жиром) и взбитым белком, нанести на лицо и шею на 20 минут. Маска хорошо освежает и смягчает любую кожу.

• Свежие абрикосы очистить от кожицы, протереть через ситечко, провернуть через мясорубку или натереть на пластмассовой терке. Кашицу нанести на лицо и шею на 20-30 минут (можно предварительно выложить ее на марлю). Веки и кожу под глазами перед маской смазать питательным кремом. Если кожа сухая, обезвоженная, с пигментными пятнами, то перед наложением этой маски протереть лицо оливковым или кукурузным маслом, затем сделать горячий компресс на 5-7 минут из настоя ромашки и наложить маску на 10-15 минут. Смыть теплой водой без мыла. Процедуру рекомендуется делать 2-3 раза в неделю. Особенно хорошо действует при чувствительной, раздраженной коже, а также при солнечном ожоге.

• Спелые абрикосы можно просто нарезать тонкими дольками и наложить на лицо. Маска помогает при сухой, легко раздражающейся коже.

• Мякоть абрикоса смешать в равной пропорции (по одной столовой ложке) с творогом или сметаной. Маску нанести на лицо на 15-20 минут, затем смыть водой комнатной температуры. Для сухой кожи.

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