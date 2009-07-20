Кесарево сечение лучше проводить под местной анестезией

Если у женщины нет возможности родить естественным путем и назначено кесарево сечение, то стоит тщательно обговорить с лечащим врачом детали и последствия разного вида анестезии.

Кесарево сечение составляет сегодня четверть всех родов в США, Канаде и Великобритании. Акушеры изучили данные 20 исследований и 1150 женщин, родивших при помощи кесарева сечения.

Обнаружилось, что женщинам, родившим под местным обезболиванием, не понадобилось дополнительное введение морфия или других опиатов для облегчения боли после операций, как оперированным под общим наркозом. Причем в первом случае помогли уменьшить послеродовую боль обычные нестероидные противовоспалительные средства. Под местной в данном случае понимали эпидуральную или спинальную анестезию.

За и против

Роды под общим наркозом часто проводят по желанию самих рожениц. Психологический фактор того, что женщина будет в сознании во время такой серьезной операции, очень велик. Страх многих людей, не только женщин, перед скальпелем заставляет тем не менее подвергать себя долгому периоду восстановления после общего наркоза. После данного наркоза могут появиться и отеки верхних дыхательных путей, и нарушения ритма сердца, и галлюцинации. Это неполный список возможных последствий. Из минусов общего наркоза можно выделить риск более длительного кровотечения -- у человека в бессознательном состоянии не вырабатывается адреналин, который помогает крови свернуться. Невозможность грудного вскармливания в первые дни при приеме антибиотиков и затрудненное начало лактации -- важные нежелательные последствия для молодой мамы. Если вы уверены в своей психике, то врачи, как правило, рекомендуют местную анестезию. Следует учесть и тот факт, что пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями или аллергией на лекарства общий наркоз противопоказан, и об этом обязательно нужно предупредить врача.

Применение же местной анестезии позволяет матери сразу увидеть ребенка. Очень важно эмоциональное участие мамы в процессе, это отражается на гормональном уровне и на лактации. Как правило, женщина гораздо быстрее восстанавливается и испытывает меньше болевых ощущений после операции.

Следует помнить тем не менее, что окончательный выбор, как и прогноз последствий и возможных осложнений после анестезии, лежит на лечащем враче. «Исследования в этой области особенно важны в свете растущего числа женщин, рожающих посредством кесарева сечения, -- говорит ведущий автор исследования Энтони Бэмигбой (Anthony Bamigboye) с факультета акушерства и гинекологии в Университете Витватерсранда в Йоханнесбурге (University of Witwatersrand) в Южной Африке. --Современная местная анестезия при кесаревом сечении в отличие от общего наркоза позволяет матерям быстрее начать кормление грудью и общение с ребенком».

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