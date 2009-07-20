Пиво в Украине приравняют к алкогольным напиткам?

Решить проблему подросткового алкоголизма в Украине может только более жесткое законодательное ограничение продажи пива и слабоалкогольных напитков, включающее отнесение этого вида продукции к алкогольным напиткам. Такое мнение в комментариях УНИАН высказали народные депутаты Украины – представители фракций БЮТ, Партии регионов, «Наша Украина – Народная самооборона», Блока Литвина.

В частности, депутаты высказались в поддержку законопроекта о внесении изменений в Закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий» (относительно ограничения потребления и продажи слабоалкогольных напитков) (№ 1171 от 11.12.2007), внесенного Николаем ТОМЕНКО, Наталией КОРОЛЕВСКОЙ и Евгением СУСЛОВЫМ, который готовится к рассмотрению во втором чтении. Этот проект предлагает ограничение потребления и продажи слабоалкогольных напитков, пива, с целью улучшения здоровья нации.

По мнению заместителя председателя парламентской фракции БЮТ Олега БИЛОРУСА, украинцы еще не столкнулись с настоящими последствиями пивного алкоголизма.

«В странах, где пиво стало частью национальной культуры, более половины мужчин – импотенты, идет резкий демографический спад. Украина не имеет традиций ежедневного потребления пива. Пиво варили и пили только на большие зимние праздники. Согласно классификации, пиво относится к слабоалкогольным напиткам, но все равно это алкоголь. Мы будем поддерживать принятие законопроекта №1171», – сказал О.БИЛОРУС.

Народный депутат Украины от БЮТ Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ считает, что к алкогольным напиткам необходимо приравнять не только пиво, но и слабоалкогольные напитки.

«Пиво и слабоалкогольные напитки на основе спирта ничем не отличаются от алкогольных напитков. Стакан спирта или несколько слабоалкогольных напитков одинаково разрушает здоровье человека. Пришло время решить эту проблему. Наша фракция поддержит соответствующий законопроект, мое мнение однозначное – его нужно принимать. Пивная индустрия от этого не разрушится. Я думаю, такое решение найдет поддержку в обществе», – выразил свою точку зрения депутат.

По мнению Д.ВЕТВИЦКОГО, вторым этапом в борьбе с пивным алкоголизмом в Украине, должно стать сокращение точек распространения пива и разрешение его к продаже только в магазинах.

«Сокращение количества точек продажи пива стимулировало бы понимание того, что пиво – это алкогольный напиток. Покупка пива будет совершаться более обдуманно, что приведет к сокращению потребления пива», – уверен депутат.

Третьим этапом, по мнению Д.ВЕТВИЦКОГО, должно стать введение ответственности за распитие пива и слабоалкогольных напитков на улице.

«У нас со стаканом водки по улице пока никто не ходит. До того, как ввести систему штрафов, нужно донести до людей, что пиво – это тоже алкоголь», – считает народный избранник.

В частности, он предлагает «плавное введение системы штрафов».

«Необходимо, чтобы в сознании людей сформировалось новое отношение к пиву. Нужно ограничить рекламу пива по времени выхода, хотя преодолеть это трудно», – отмечает Д.ВЕТВИЦКИЙ.

По мнению народного депутата от фракции БЮТ Михаила СОКОЛОВА, потребление пива стало в Украине национальной трагедией. В частности, он обратил внимание на то, что «каждое второе объяснение в зарегистрированных правонарушениях начинается со слов: «Мы с друзьями выпили пива». «Пиво не только уничтожает наш генофонд, при этом физически калечится вся страна. Сегодня те студенты, которые имеют физическую возможность купить пиво, подходя к учебному заведению, делают это. Думаю, мы внесем соответствующие поправки и придем с коллегами, которые подготовили свой законопроект, к общему знаменателю», – сообщил М.СОКОЛОВ.

О необходимости введения ограничений на продажу пива заявил также народный депутат от Партии регионов Нестор ШУФРИЧ.

«Я считаю, что пиво – это алкогольный напиток. К продаже пива должны быть введены те же ограничения, что и на алкоголь. Лично я буду голосовать, и наша фракция это поддержит», – заявил Н.ШУФРИЧ.

Народный депутат, член фракции Партии регионов Ирина ГОРИНА считает необходимым, в первую очередь, запретить потребление пива в не отведенных для этого местах.

«Я буду голосовать за этот закон № 1171. Это колоссальная проблема, когда школьники и студенты расхаживают по городу с утра с пивом. Дети сегодня в день выпивают по 5 бутылок пива. Молодое поколение спивается из-за доступности и дозволенности пива. Бороться с этим нужно комплексно: ограничить объем продаж, определить, кто имеет право продавать пиво, пересмотреть возраст, в котором покупателям может отпускаться пиво, иначе через десять лет нам не на кого будет опираться», – считает депутат. Кроме того, она высказалась за запрет рекламы пива.

В свою очередь, депутат от фракции блока «Наша Украина – Народная самооборона» Оксана БИЛОЗИР считает необходимым введение морально-этических норм потребления алкоголя в Украине. По ее мнению, продажа слабоалкогольных напитков в киосках и открытых местах – «аморальные и деградационные моменты, которые в других странах мира недопустимы».

«Я - за ограничение мест продажи пива и за то, чтобы слабоалкогольные напитки были приравнены к алкогольным. Наша группа («Единый Центр» – УНИАН) будет поддерживать этот законопроект – это касается Украины и украинцев», – отметила депутат.

По мнению народного депутата Украины от НУНС Николая КУЛЬЧИНСКОГО, «пиво нужно приравнять к алкоголю, из-за пива люди становятся алкоголиками». «Как председатель общества «Просвіта» на Полтавщине, веду пропаганду в селах, направленную на закрытие «генделиков», – сказал депутат. Вместе с тем он отметил, что подавал законопроект о запрете рекламы пива в общественных местах еще в пятом созыве ВР.

«Законопроект включал запрет рекламы пивных торговых марок. Но я не получил даже ответа – такое сильное было лобби. Конечно, рекламу пива нужно запретить. Но очень влиятельные силы лоббируют эти вопросы в ВР», – сказал Н.КУЛЬЧИНСКИЙ.

Народный депутат Украины от НУНС Иван ЗАЕЦ предлагает ввести лицензии на продажу пива, запретить «ходьбу с бутылками по улице» и бороться с алкоголизацией общества комплексом воспитательных мер.

«Ходить с бутылками по улице нужно запрещать категорически. Нужно приучить людей не пить на улице – введением штрафов. Необходим целый комплекс воспитания. Также нужно инвестировать средства в развитие спорта и туризма», – считает депутат.

В то же время, депутат предлагает принять закон, который бы разрешал употребление пива только в специально отведенных местах.

По мнению депутата Украины от НУНС Александра КЛИМЕНКО, «распитие пива на улице негативно отражается на воспитании молодежи».

Категорическую позицию в отношении пива занимает и народный депутат от Блока Литвина Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ. «Я жестко стою на том, что пиво нужно отнести к алкогольным напиткам. С учетом надвигающейся демографической катастрофы, потребление спиртных напитков может быть разрешено не раньше, чем с 21 года. Мы занимаем первое место в мире по детскому пьянству. Нужно насесть на фрукты, овощи, но далеко не на пиво», – считает он.

Об активной поддержке законопроекта №1171 заявил также лидер гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

«Проблема алкоголизма приобретает колоссальные масштабы. Встретить сейчас подростка 12–14 лет с бутылкой пива в руке – обычное явление, не вызывающее особого удивления. Массово растёт пивной алкоголизм. И более всего этому способствует агрессивная реклама, создающая лживый миф о пользе и «крутости» употребления пива. В сознании общества она уже сделала этот горе-напиток национальным, привила стереотип – будто пиво невинная детская шипучка», – отмечает В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ. Он привел статистику: «Если 10–15 лет тому больных с такой зависимостью было один-два на сто алкоголиков, то сейчас – больше десяти».

По его мнению, абсолютно необоснованно разделение спиртных изделий по степени оказываемого ими вреда на организм, «поскольку среди них нет, и не может быть невредных и безопасных».

«Мы требуем приравнять пиво к спиртным напиткам, выступаем за полный запрет его рекламы. И будем проводить пикетирование Верховной Рады до тех пор, пока закон не будет принят», – высказал позицию «Форума спасения Киева» лидер гражданской кампании.

Как сообщал УНИАН, 7 июля гражданская кампания «Форум спасения Киева» провела пикетирование Верховной Рады Украины под лозунгами: «Пивной алкоголизм – STOP!», «Пиво – не вода! Украинцы вымрут, если продолжат лакать пиво литрами!», «Пиво – путь интенсивного вырождения общества».