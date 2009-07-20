В целях профилактики A/H1N1 будут бесплатно раздавать спирт

Бесплатная раздача спирта в желеобразном состоянии начнется в ближайшие дни на всей территории Боливии для профилактики гриппа A/H1N1, сообщается в воскресенье в пресс-релизе Боливийского института здравоохранения.

"Наше учреждение произвело достаточное количество желеобразного спирта для дезинфекции рук во время эпидемии гриппа A/H1N1. Через несколько дней начнется его бесплатная раздача на национальном уровне", - цитируются в документе слова директора института.

В Боливии первый смертельный случай среди людей, заразившихся вирусом гриппа А/H1N1, был зафиксирован 10 июля - умерла девочка, которая страдала и от других болезней, сообщает РИА "Новости".

В настоящее время подтверждено 647 случаев заболевания "новым гриппом" в восьми из девяти департаментов страны. Умерло три человека. Около 60% заболевших проживают в восточном департаменте Санта-Крус.

Пытаясь сдержать распространение вируса A/H1N1, власти Боливии распорядились закупить дополнительное диагностическое оборудование и необходимые медикаменты. Еженедельно два урока в школах отводится для разъяснения профилактических мероприятий в связи с эпидемией гриппа.