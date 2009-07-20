Можно ли есть брюшки лосося?

Небольшие лососи, что продают в наших магазинах замороженными, охлажденными или копчеными - это горбуша, кета, или самые многочисленные и дешевые представители лососей. Горбуша, нерка и другие лососевые проходят интересный путь, прежде чем попасть на полку в магазине.

Каждая особь живет около 3 лет, начинает и завершает свою жизнь в пресной воде, а взрослеет - в соленой морской. Когда рыба идет на нерест в гирло реки, с ней происходят так называемые нерестовые изменения, которые начинаются с первым глотком пресной воды.

Рыба ничем не питается, передвигается очень быстро на большие расстояния, преодолевает пороги ради одной цели - отложить икру. В мясе такой рыбы нет ничего полезного, оно сероватым, а чешуя - темно-зеленой, изменяется форма головы, вырастает горб.

Такое мясо привозят и продают под названием "лосось" лишь недобросовестные производители. Поэтому обязательно спрашивайте в магазинах - откуда рыба. Это должно быть море или устье реки, но в любом случае не пресная среда.

Также очень важным является место заготовки. Например, если красная рыба заготовлена в Киевской области или кое-где, кроме мест ее традиционного пребывания, она, скорее всего, является некачественной или измененной после нереста. К тому, же качество рыбы сохраняется лишь при температуре от -1 до +4 градусов.

Для проверки качества брюшек лосося выбрали пять марок: "Шельф", "Украинская восточная рыбная компания", "Меридиан", "Царь-рыба" и "К. И. Т.".

По результатам физико-химического и микробиологического анализов, лишь в одном среди пяти представленных образцов брюшек обнаружен завышенный уровень микробиологического загрязнения. Нарушитель - марка "Шельф".

life.pravda.com.ua