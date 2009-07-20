От чего быстро стареют

Вы можете постареть значительно раньше, чем это запланировано вами и природой. Виной тому – вредные привычки, которые тихой сапой портят вашу внешность. Но если их искоренить, преждевременных морщин можно не опасаться. И не стоит думать, что список ограничивается курением и долгими солнечными ваннами. Транжирить вашу красоту и молодость направо и налево могут вполне безобидные на первый взгляд занятия. Вы даже не подозреваете, о чем идет речь. Итак, ваше поведение можно расценить как преступление против собственной молодости, если вы…

1. Пренебрегаете солнцезащитными очками и не носите перчатки.

А они всегда должны быть при вас! Всегда надевайте очки в солнечную погоду. Отговорки вроде

на улице не лето

вы выскочили всего на 15 минут

вы ведете машину не имеют значения. Ультрафиолетовые лучи вездесущи, и стекло им не помеха.

Выбирайте очки покрупнее. От узких проку мало. Они не закрывают самую деликатную область – вокруг глаз. Обязательно пользуйтесь средствами с SPF-фильтрами (в том числе и декоративной косметикой).

Перчатки – также важная защита от солнца и ветра. Пренебрегать ею – все равно, что говорить морщинам, пигментным пятнам и «ципкам»: «Добро пожаловать!».

2. Пьете коктейли и соки через соломинку.

Губы трубочкой? Эротично, но вредно – из-за такой мимики вокруг рта появляются мелкие лучевидные морщинки. Они довольно заметны и с трудом поддаются коррекции. Тот же эффект дает курение.

Что делать? Бросайте соломинки и сигареты. И не жуйте с упорством маньяка, когда сидите в кинотеатре, перед телевизором или за компьютером. В профилактических целях утром и вечером наносите на кожу губ специальные бальзамы или смазывайте медом.

3. Не верно понимаете знаки, которые подает ваша кожа.

Например, ваши щеки постоянно алеют как маки, хотя на них ни грамма румян. Что это значит? Кожа ослаблена! Иногда это наследственная особенность, но чаще – результат воздействия солнца или стресса. В дальнейшем картина осложняется появлением морщинок и усилением высыпаний (мелкие прыщики/раздражение).

Внимательно следите за изменениями внешности. А в случае с нездоровым румянцем избегайте всего, что провоцирует прилив крови к лицу: солнца, острой пищи, алкоголя, кофеиносодержащих напитков. Старайтесь пить больше прохладной воды. Раз в неделю делайте успокаивающую маску. Если покраснения не проходят, обратитесь к дерматологу – он подберет лечение для нормализации работы сосудов.

4. Часто используете радикально интенсивный скраб.

Беспощадно отшелушивая свою бедную кожу чаще 1 раза в неделю, вы повреждаете эпидермис, ослабляя его защитные функции. За этим следуют прыщики, раздражение, шелушение, неравномерный загар и прочие неприятности.

Будьте осторожны с продуктами, в состав которых входят фруктовые кислоты, если у вас чувствительная кожа. Выбирайте средства с абразивными частичками средней величины. После отшелушивания непременно используйте хорошее увлажняющее средство. При сухой коже подойдут те, что содержат оливковое масло или масло ши, при жирной – обезжиренные формулы с гиалуроновой кислотой.

5. Активно участвуете лицом в беседе.

Иллюстрировать мимикой эмоции – обиженно надувать губки, удивленно вскидывать бровь или недовольно морщить носик – милые привычки, наделяющие обаянием и шармом. И все бы ничего, не имей они печальных последствий в виде морщин. Если у вас нет желания в ближайшем времени походить лицом на печеное яблоко, принимайте следующие меры:

Когда говорите по телефону, наклеивайте на лоб и между бровями полоску скотча. Звучит дико, зато помогает.

Пользуйтесь кремом с ретинолом, он укрепляет и разглаживает кожу.

Ну и в целом следите за своей мимикой.

6. Теребите нос, даже когда он не чешется.

Все ваши «трогательные» жесты ни к чему, кроме как к покраснению, загрязнению, прыщикам и растягиванию кожи, не ведут. Отучиться от них сложно. Постарайтесь чем-нибудь занять беспокойные руки. Например, вяжите, когда смотрите телевизор, читайте, когда едете в метро. Если вы склоннв к аллергическому насморку, выбирайте самые мягкие и деликатные салфетки.

Все-таки проявились сосудики? Замаскируйте их легчайшим тональным средством и обратитесь к специалисту за адекватным лечением. Как правило, в этом случае, рекомендуется принимать препараты и витамины, укрепляющие сосуды, например аскорутин. Кроме того, придется бросить курить и отказаться от алкоголя. И не забывайте про защиту от вредного воздействия солнечных лучей!

7. Постоянно трете глаза.

Если вас не смущают темные круги, морщинки и растянутая кожа под глазами – продолжайте в том же духе. Если же такая перспектива вас не устраивает, то вот несколько советов:

Наносите на ресницы тушь, а под глаза корректор. Это остановит вас от желания потереть глаза.

Проконсультируйтесь с дерматологом о средствах, укрепляющих и высветляющих кожу, делая круги под глазами менее заметными.

Используйте маски для кожи вокруг глаз. Это профилактическое средство от преждевременных морщин.

wsw-by.com