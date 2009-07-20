Бешенство лечится за 5 минут

Каждый год бешенство убивает примерно 55 тыс. человек в мире, и, хотя сегодня существуют весьма эффективные методы лечения этой болезни, наилучшим способом борьбы с ней все же является профилактика в виде вакцинации. Ранее попытки профилактики бешенства у собак, основных переносчиков заболевания, не приносили успеха из-за неэффективности и сложной схемы инъекций (до 40 уколов вакцины).

Всего один укол

Руководитель исследования Милош Фабер (Milosz Faber) говорит, что давно требовалось создание новой мощной вакцины, способной обеспечить развитие пожизненного иммунитета к бешенству, в идеале - посредством одной инъекции. В итоге ее разработали. Вакцина содержит в себе ту минимальную дозу ослабленного вируса бешенства, которая способна вызывать стойкий иммунитет.

В лаборатории однократная вакцинация мышей обеспечила им пожизненный иммунный ответ на вирус бешенства. Более того, она помогла уничтожить уже существующие очаги инфекции в мозге мышей. Последнее открытое свойство вакцины дает новую надежду людям, страдающим от последствий заболевания. Ученые полагают, что новая вакцина обеспечит успех в глобальном уничтожении болезни.

Собачья опасность

Бешенство - это опасное вирусное заболевание, которое поражает нервную систему и, как правило, приводит к смертельному исходу. При появлении первых его признаков человек уже практически обречен. Специфического лечения против бешенства не существует, а случаи излечивания считаются казуистическими.

Сегодня единственная возможность предотвратить появление симптомов у людей - длительный курс прививок сразу после укуса. Но в период вакцинации не разрешается употреблять алкоголь и курить.

Все эти усилия в борьбе с бешенством не имеют смысла, пока эффективные и недорогие вакцины недоступны населению, говорят врачи Университета Томаса Джефферсона в Филадельфии (Thomas Jefferson University). «Бешенство - это огромная проблема здравоохранения. Вероятность заражения бешенством от больных животных всегда ставит под угрозу жизнь и здоровье человека. Мы полагаем, что данная вакцина будет значительным шагом вперед, к уничтожению этой смертельной болезни», - надеются медики.

newsland.ru