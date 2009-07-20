Цена жизни мальчика – 12 000 гривен!

Помогите собрать средства на операцию и протез парню, больному раком!!!

Если 120 людей перечислят всего по 10 гривен – парня можно будет спасти!!! У 14-летнего Владислава Кошкалди – саркома . Уже 4 месяца парень лечится в Институте рака. Сейчас Владислав приступил к 5 курсу химиотерапии. Потом Владику ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМА операция по удалению больной кости и установлению коленного протеза. Стоимость протеза – 22 тысячи гривен. 10 000 грн уже собраны. Не хватает 12 тысяч гривен.

Если протез не купят, операции не будет. И жизнь 14-летнего мальчика будет под угрозой!!!! 12 тысяч гривен – сумма, на первый взгляд небольшая. Но у мамы Владыка, которая воспитывает его да еще двух детей сама, таких денег нет! Помогите спасти мальчика!!!

Мама – Нагорная Ольга Владимировна – +38 063 048 58 61

волонтер - Анна Захарина +38 067 548 40 40

Реквизиты для предоставления помощи:

Пополнение через отделение Приватбанка № карты 6762462038701030

Пополнение через другие банки № счету 26256790003131

МФО 305299

ЭДРПОУ 143 60 570

Получатель: КБ Приватбанк

Назначение: Бескорыстная финансовая помощь на лечение сына, для пополнения карты № 6762462038701030, Нагорная Ольга Владимировна, ИНН 2664908961.