5 заблуждений о соках

Позволять ли ребенку пить сок, «пока не лопнет»? Какие соки самые полезные? Давайте разбираться.

Наш эксперт - руководитель отдела детского питания Института питания РАМН, профессор Игорь Конь.

Заблуждение 1: чем больше, тем лучше

На самом деле норма для ребенка - один стакан в день. Американские диетологи обнаружили, что дети, выпивающие два стакана и более сока в день, в среднем полнее и ниже сверстников. Это легко объяснить: в соках много легкоусвояемых сахаров, которые могут вызывать ожирение у малоподвижных детей. Кроме того, соки могут занимать место другой пищи, необходимой для роста, молока например.

Заблуждение 2: в коробках - ненатуральные

На самом деле сок из коробок - настоящий, никакая не «химия». А некоторые его марки даже рекомендованы для использования в питании дошкольников старше трех лет. Об этом можно прочесть на упаковке. Сок от надежного производителя включает в себя витамины и микроэлементы, необходимые для правильного развития ребенка, и не содержит ничего вредного или опасного. Обычно его готовят из концентрата простым разведением. Там, где производят сок, его сгущают, удаляя примерно половину воды. Делается это по особой щадящей технологии при сравнительно невысоких температурах. В таком виде концентрированный сок перевозят от мест производства к местам потребления. Там его восстанавливают на специализированных предприятиях, добавляя хорошую артезианскую воду, и фасуют.

Заблуждение 3: фи, нектар!

Многие родители считают нектары, морсы «ненастоящим» соком. И зря. Это не какой-то фальсификат, а вполне натуральные напитки с разным процентным содержанием сока. Если бы производитель захотел обмануть покупателя, он постарался бы выдать свой продукт за 100%-ный сок, ведь такой товар дороже и лучше раскупается.

На самом деле из одних фруктов и ягод сок выжать легко, из других труднее, из третьих почти невозможно. Скажем, апельсин или виноград отдают сок прекрасно, а слива или персик превращаются во фруктовое пюре, которое нужно разводить, чтобы оно стало напитком. Поэтому из апельсинов, винограда, томатов готовят сок, а из персиков, манго, папайи, слив, абрикосов делают нектар, то есть сок с мякотью, разведенный до «питьевой» консистенции. А сок клюквы пить просто невозможно, из нее и в домашних условиях делают морс или кисель, а сейчас стали делать очень хорошие морсы промышленно.

Заблуждение 4: мультисоки - полезнее

И на этот вопрос нельзя ответить однозначно. Маленьким детям не надо давать смешанные соки, пока вы не убедились, что ребенок хорошо воспринимает каждый компонент в отдельности. Если возникнет аллергическая реакция на сок сложного состава, вы не сможете понять, что именно ее вызвало.

С другой стороны, купажированные соки имеют свои достоинства. Скажем, дети охотнее пьют овощные соки, если их смешать с фруктовыми. Некоторым сокам недостает кислоты, в других ее слишком много, а вместе они могут дать полезный и гармоничный по вкусу напиток.

Заблуждение 5: свежеотжатый - лучше

Нельзя односложно ответить на этот вопрос. Свежеотжатые соки лучше, если они приготовлены из экологически безупречных плодов. Поэтому для маленьких детей диетологи рекомендуют как раз консервированные соки, выпущенные специальными предприятиями по производству детского питания. На этих предприятиях - самый строгий контроль на всех этапах производства, проверенные поставщики сырья, и в результате соки такого качества, какое в домашних условиях вы не можете гарантировать.

Но кроме соков, есть еще и свежие фрукты и овощи. Детям, чтобы правильно развивались зубы, необходимо грызть, жевать: морковку, яблоки, кочерыжки. Нельзя ограничиваться только соками, даже свежеотжатыми.

Кстати

Недавно Россия вошла в первую десятку стран в мире по общему объему потребления соков, и это радует. Хотя по душевому потреблению нам все еще далеко до немцев или американцев. У нас пока на душу населения приходится 4 литра в год. Если даже предположить, что взрослые соков не пьют совсем, на каждого ребенка придется 12-15 литров в год, или меньше четверти стакана в день.

newsland.ru