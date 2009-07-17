Днепропетровску возвратили здания больницы

В собственность территориальной общины города Днепропетровска возвращены здания больницы и поликлиники.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, по результатам проверки соблюдения требований законодательства относительно незаконного сокращения сети лечебных заведений прокуратура Днепропетровской области предприняла меры по возвращению в собственность территориальной общины города Днепропетровска зданий больницы и поликлиники.

По иску прокуратуры области к ОАО «Днепропетровский металлургический завод им. Коминтерна» и Фонду государственного имущества Украины хозяйственный суд Днепропетровской области признал незаконной передачу этих объектов в собственность обществу во время его приватизации и возобновил право собственности на них территориальной общины города.