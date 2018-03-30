Станет ли обязательное страхование панацеей для украинской медицины?

Объективная реальность для большинства из нас такова, что болеть в Украине страшно.

Ведь вместе с вирусами и инфекциями заболевшего атакуют еще и грустные мысли о том, где взять деньги на визиты к врачам (ведь лишь формально считается, что медицина у нас бесплатная) и бесчисленное количество лекарств.

Многие привыкли часами стоять в очереди в поликлинике, сталкиваться с равнодушием врачей, отсутствием современного оборудования в больницах, необходимостью платить даже за спирт и вату. Что поделать, такая у нас сейчас система здравоохранения. Можно, конечно, ждать, когда все изменится, можно обращаться в платные клиники или купить медицинскую страховку.

Чаще всего серьезные компании, особенно иностранные, страхуют свой персонал или предлагают работникам застраховаться по льготному тарифу. В этом случае качество оказанной медицинской помощи строго контролируется. Счастливчики имеют право получать коммерческую неотложную помощь, проходить медкомиссии, стационарное лечение. Страховка дает возможность получать бесплатные для пациента медикаменты. В целом же все тонкости страховых отношений прописаны в специальном договоре.

«Он определяет, на какие медицинские услуги имеет право обладатель полиса, – рассказывает сотрудница сетевого рекламного агентства Анна Носова. – Скажем, у нас это посещение врачей и анализы. Кроме этого, частично возмещают стоимость лекарств (действует франшиза 20%), выделяется фиксированная сумма на стоматологические процедуры. Раз в месяц приходит «офисный врач» – терапевт. У него можно получить консультацию, взять справку. Еще полезная вещь – «офисная аптечка». На работе всегда есть самые необходимые лекарства: от головной боли, горла, кашля и т.д. Кроме того, наш полис позволяет бесплатно вакцинироваться от гриппа. Но вообще по разным страховым программам есть исключения. К примеру, нам не оплачивают лечение туберкулеза, сердечных заболеваний, сопровождение беременности. Не очень приятно, что приходится, несмотря на страховку, платить 20% за пилюли и микстуры. Справедливости ради надо сказать, что нам все-таки предлагали доплатить и застраховаться по другой программе, у которой более широкий спектр медуслуг».

Если верить Анне, то медицинская страховка – удобная штука. Но что делать тем, за кого предприятие пока не готово платить, ведь далеко не каждый украинец сам может оплачивать медицинскую страховку (в среднем годовой страховой полис для абсолютно здорового человека стоит 5 тысяч гривен в год), все чаще мы живем по принципу «авось пронесет» и совершенно не желаем обогащать страховые компании.

Впрочем, государство нам предлагает альтернативу – обязательное социальное медицинское страхование. Оно – предмет давних дискуссий и медиков, и политиков. Часть из них перечисляют плюсы страховой медицины, апеллируют к опыту других стран, ссылаются на катастрофическую ситуацию в здравоохранении, мол, необходимо срочно что-то менять, ведь нация стареет, болезни побеждают украинцев: нас было 52 миллиона, а осталось?.. В их понимании обязательное медицинское страхование – путь выхода из кризиса. Специалисты утверждают, что оно даст возможность закупить современное медицинское оборудование, повысит эффективность работы отрасли, обеспечит каждому украинцу конституционное право на охрану здоровья. Противники такого реформирования говорят, что в Украине на медицину выделяется и так достаточно средств, а мы их не умеем рационально расходовать. А кто-то даже называет систему обязательного медицинского страхования очередной финансовой пирамидой.

Добровольно-принудительно

Итак, объект медицинского страхования – здоровье и жизнь граждан. Цель его благородная – обеспечить застрахованным лицам при возникновении страхового случая возможность получения медицинской помощи за счет накопленных средств, а также финансирование профилактических мероприятий. Попросту говоря, при болезни застрахованной особы, расходы на лечение и медикаменты будут покрыты за счет страховой компании.

Есть две формы медицинского страхования – обязательная и добровольная. В разных государствах предпочтение отдают той или иной, хотя часто обе работают параллельно. Сейчас выделяют три основных вида финансирования охраны здоровья: государственное, через обязательное и добровольное медстрахование и смешанное.

Обязательное медицинское страхование существует во Франции, Германии, Австрии, Бельгии, Японии. В США наиболее часто встречается смешанная форма: около 90% жителей пользуются услугами частных страховых компаний. А вот в Великобритании, Шотландии, Италии доминирует государственная система финансирования, то есть используются средства от налоговых поступлений в бюджет. Пока что так живет и Украина.

Таким образом, обязательное медицинское страхование позволяет рассчитывать на поддержку страховщика, при этом, не создавая никаких проблем с выбором (покупать страховку или нет), ведь все в обязательном порядке! Так что, перефразируя расхожее «заплатил налоги, спи спокойно», застраховался – болей спокойно.

Платно-бесплатные услуги

Комитет Верховной Рады по вопросам охраны здоровья уже подготовил новый, но далеко не первый, законопроект «О финансировании здравоохранения и обязательном медицинском страховании». Этому документу пророчат депутатскую поддержку. Татьяна Бахтеева, председатель комитета по вопросам охраны здоровья, утверждает, что наше общество готово к обязательному медстрахованию, а принятие соответствующего законопроекта является своевременным, необходимым шагом к реформированию всей системы финансирования здравоохранения.

Валерий Коновалюк, автор законопроекта об обязательном страховании, представляя документ, отметил, что за последние пять лет бюджет страны на здравоохранение увеличился фактически в три раза – на 20 млрд грн. При этом Украина сегодня лидирует по детской смертности, росту заболеваемости туберкулезом, СПИДом, экологическими болезнями. По его словам, каждая третья гривня, которая идет на здравоохранение, оседает в кармане чиновников.

Скорее, нынешнее состояние здравоохранения приближено к критическому. Валентин Судакевич, заведующий травматологическим отделением Уманской ЦРБ, говорит, что все дело в том, что охрана здоровья работает сегодня при остром дефиците бюджетных средств: «На финансирование здравоохранения должно выделяться минимум 5% ВВП, а в Украине за последние 15 лет этот показатель не превышал 3,4%. Эти средства – смертный приговор для медицины». Для сравнения: в странах Европы на нужды здравоохранения направляют больше 10% ВВП. И если верить экспертам, в этом году в Украине уровень финансирования отрасли еще больше снизился. Госбюджет предусмотрел выделить на охрану здоровья 29, 96 млрд. грн. Фактически это почти в два раза меньше необходимых 56 млрд. грн. Всем известны плачевные последствия: смертность трудоспособного населения растет (показатели смертности в Украине в 2-4 раза превышают аналогичные показатели стран Евросоюза), рождаемость падает.

За годы независимости бесплатная медицинская помощь стала малодоступной, все за большее количество услуг приходится платить. Итог – увеличение заболеваемости туберкулезом, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Денег не хватает на оборудование, на достойную оплату труда медперсонала (их зарплата ниже, чем в сфере образования), да еще и используются средства нерационально. Кстати, Арсений Яценюк, бывший спикер парламента, приводя аргументы против социального медстрахования, указывает на то, что в Украине сейчас выделяется достаточно денег на финансирование медицины, но используют их неэффективно. Именно это следует как-то исправить.

Тем ни менее, Комитет Верховной Рады по вопросам охраны здоровья придерживается иной точки зрения: проблема номер один – недофинансирование. Потому и предложено раздобыть дополнительные средства, в чем поможет бюджетно-страховая модель финансирования. Тем более ожидается, что обязательное социальное медицинское страхование гарантирует повышение качества медицинского обслуживания, даст возможность его контролировать. Да и деньги, полученные от страхователей, будут направлены исключительно на нужды охраны здоровья. «Этот дополнительный источник финансирования позволит в два раза увеличить количество средств на покупку медикаментов, оборудования, на укрепление материально-технической базы и зарплату медикам», – в частности говорит Бахтеева.

Упомянутый законопроект предусматривает, что застрахованы будут все – от мала до велика. За работающих лиц и их детей страховку обязан платить работодатель, за неработающее население, пенсионеров – государство. При этом не будут задействованы страховые компании, создадут единый государственный страховой фонд, утверждать который будет парламент, а управлять его действиями – Кабмин. Будет определен спектр медицинских услуг, затраты на которые покроет обязательное страхование, также размер взносов. Часть медицинских услуг останется платной (гражданам придется оплачивать их из собственного кармана или страховаться добровольно).

Можно говорить и о том, что повысятся расходы государства на финансирование отрасли. Ведь придется платить не только традиционные отчисления, но и страховые взносы за неработающее население. Интересно, откуда же на них возьмутся средства? Да еще и в период кризиса.

А будет ли лучше?

Действительно, нынешняя система здравоохранения имеет немало недостатков, многое нас не устраивает. Это и игнорирование прав пациентов, отсутствие возможности выбора врача, лечебного учреждения, уровень обеспеченности медицинских заведений современным оборудованием, их материальная база (обшарпанные стены и допотопные приборы не добавляют оптимизма и веры в скорое выздоровление). Далеко от идеального отношение медперсонала к пациентам, часто мы видим недостаточный профессионализм служителей медицины. Даже заплатив, мы не всегда получаем квалифицированную консультацию, помощь. Что изменится, если в Украине узаконят обязательное медицинское страхование?

Итак, страховая схема такая: на первом этапе взносы должны оплачивать работодатели – 1,5-2% от ежемесячного фонда заработной платы предприятия. На втором этапе источник взносов поменяется – их будут платить уже не только работодатели, но и сами трудоустроенные граждане. Это 30-35 гривень в месяц. Третья ступень, по версии авторов последнего законопроекта, – обеспечение за счет госбюджета страхование детей, пенсионеров, солдат срочной службы и безработных. Четвертая – размер страховых отчислений для работодателей и работников будет доведен до 3-4% ежемесячного фонда зарплаты и дохода сотрудников.

В результате все приверженцы страховой медицины в Украине декларируют повышение качества медицинских услуг. Контроль над ним – прерогатива государства. Очень удобно для простых граждан, что если закон все-таки будет принят, украинцам не придется платить страховые взносы из своего кармана. За них это сделает работодатель или государство.

Закон о страховании так же спровоцирует более гибкую политику страховых компаний. Появится больший выбор страховых программ, возможно, снизится их стоимость.

Но есть и другая сторона медали. К примеру, то, что результатов подобного реформирования придется ждать – не стоит думать, что после того, как украинцы получат страховые полисы, сразу все изменится. Опыт других стран свидетельствует, что может возникнуть угроза злоупотреблений: административные расходы будут расти, а накопленных средств изначально будет недостаточно. К тому же неизвестно, какие медицинские услуги покроет обязательное социальное страхование, а за что нужно будет платить дополнительно. Вдруг бесплатным для украинцев окажется какой-то совсем уж куцый минимум?

«База для обязательного социального медицинского страхования недостаточно подготовлена в нашей стране, – продолжает Валентин Судакевич. – В первую очередь, законодательная. Должен быть четко прописан механизм пополнения страховых взносов, необходимо точно определить, какие затраты на себя возьмет государство (по скорой медицинской помощи, лечению острых патологических состояний). Урегулирована должна быть система обязательного страхования всех граждан Украины – от малоимущего до олигарха. Только тогда можно будет сказать, что социальное медстрахование принесет пользу и медицине, и пациентам».

Загадкой остается реакция работодателей, ведь социальное страхование – еще одна статья расходов для них. И еще возникает вопрос, повысят ли за счет страховых взносов зарплаты медработникам настолько, что они и слышать не захотят про неофициальную оплату их услуг. Или это предположение совсем уж фантастическое? Рассуждать и предполагать можно долго, но будет ли такая система эффективной и действенной – мы узнаем лишь после того, как на собственной шкуре ощутим обязательное социальное медицинское страхование.

Евгения Устинова

glavred.info