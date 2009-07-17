Кировоградщина: снижен уровень производственного травматизма

В январе-июне 2009 года уровень производственного травматизма в Кировоградской области уменьшился более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госгорпромнадзора по Кировоградской области.

По данным пресс-службы, в первом полугодии 2009 года травмированы 64 человека против 137 в соответствующий период 2008 года. Достигнуто уменьшения уровня общего травматизма в машиностроении в четыре раза, в социально-культурной сфере и металлургической промышленности вдвое, в пищевой промышленности на 45%, в сельском хозяйстве на 35%.

На уровне прошлого года травмированы работники в энергетике (3 человека).

Вместе с тем, допущен рост производственного травматизма в химической промышленности: 4 против 1 в соответствующий период 2008 года. Также достигнуто уменьшение смертельно травмированных работников: 6 против 8. Как свидетельствует анализ производственного травматизма, преимущественная часть случаев произошла в результате падения при передвижении и с высоты, нарушения правил дорожного движения и нарушения требований безопасности во время эксплуатации транспортных средств.

С целью обеспечения государственной политики в сфере промышленной безопасности и охраны труда должностными лицами теруправления в первом полугодии 2009 года проведено 16 комплексных проверок, 15 целевых и 1993 оперативных проверки. По результатам проверок приостановлена эксплуатация 2551 объекта, представлявших угрозу жизни и здоровью работающим.