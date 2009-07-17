ВОЗ не будет больше считать случаи заражения гриппом А/H1N1

Всемирная организация здравоохранения сообщила от том, что прекращает вести подсчет новых случаев гриппа А/H1N1 во всем мире и перестанет регулярную публиковать сводки о росте числа заболевших в различных странах. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте международной организации.

По мнению экспертов ВОЗ, устойчивое распространение вируса в различных регионах мира делает лабораторное подтверждение новых случаев инфекции слишком сложной и практически невыполнимой задачей.

В связи с этим организация уведомляет эпидемиологические службы стран, в которых зафиксировано устойчивое распространение вируса, что более не требует от них регулярных отчетов о новых подтвержденных случаях гриппа. Однако, это не относится к странам, в которых пока фиксируются только завозные случаи гриппа, отмечает ВОЗ.

Тем не менее, Организация продолжит следить за развитием ситуации в них.

В сообщении ВОЗ также отмечается, что распространение пандемического штамма гриппа произошло с невиданной ранее скоростью. Вирус проник в большинство регионов мира в течение первых шести недель, тогда как во время предыдущих пандемий для этого требовалось не менее полугода.

По данным ВОЗ, абсолютное большинство зарегистрированных в настоящее время случаев гриппа протекают в легкой и среднетяжелой формах. Пациенты, заразившиеся гриппом А/H1N1, в большинстве случаев полностью выздоравливают в течение недели даже без медицинской помощи.

Тем не менее, ВОЗ рекомендует национальным органам здравоохранения продолжать тщательный мониторинг необычных вспышек случаев инфекции, отличающихся тяжелым и необычным течением.

glavred.info