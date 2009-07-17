Позднее материнство грозит ребёнку раком?

Позднее материнство чревато развитием у, в прямом смысле, долгожданных детей многих раковых заболеваний, обнаружили американские онкологи Университета Миннесоты. Хотя риск во многих случаях оказался не критически высоким, выводы исследования свидетельствуют о том, что рождение ребенка мамами старшего возраста является одним из факторов, объясняющим развитие рака в детстве. Обследование проводилось среди свыше 17 тыс. детей, получивших диагноз рака в возрасте младенчества и до 14 лет между 1980-2004 годами. Также в группе контроля проанализировали здоровье более 57 тыс. здоровых детей.

Было установлено, что увеличение возраста матери на каждые пять лет связано с повышением риска наиболее распространённых онкозаболеваний в детстве на 7-10 процентов. Отцовский возраст не ассоциировался с повышенным риском рака у ребёнка. Предположительно, возрастные изменения гормональных уровней и ДНК яйцеклетки во время беременности ответственны за передачу опасного заболевания потомству. Механизм наследственной мутации согласуется с выводом врачей, что материнский возраст обладает самым сильным эффектом на вероятность развития детского рака.

В настоящее время около 1 тыс. 435 детей в возрасте до 15 лет в Соединенных Штатах больны раком. Чаще всего детское здоровье затрагивает лейкоз, лимфома, опухоли центральной нервной системы, почечная опухоль Вильмса, нейробластома, рак костей и саркома мягких тканей. Статистика показывает, что в Америке число детей, родившихся от женщин старше 30 лет, выросло примерно с 18% в 1970 году до 37% к 2005 году.

ami-tass.ru