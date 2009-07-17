Американцы создали автомобиль для слепых

Специалисты из Вирджинского политехнического университета разработан автомобиль для слепых водителей. По словам разработчиков, благодаря новым технологиям даже человек с полной потерей зрения может управлять автомобилем без посторонней помощи.

Как сообщает Techradar, внедорожный четырехколесный багги, сконструированный в Лаборатории робототехники и механических устройств Virginia Tech, оборудован лазерными датчиками-дальномерами, которые при движении определяют расстояние до препятствий, а вся информация о дорожной ситуации передается водителю с помощью особых интерфейсов, разработанных специально для слепых.

Авто оснащено специальным жилетом, который сообщает о скорости движения, меняя частоту вибраций; тактильной картой, создаваемой потоками сжатого воздуха, которая информирует о препятствиях; а также специальным механизмом для распознавания угла поворота колес, издающим звуковые сигналы при вращении руля, говорится в сообщении университета.

Как рассказали создатели авто, бортовой компьютер, отслеживая ситуацию на дороге, также отдает водителю голосовые команды, помогающие ему выбрать нужное направление движения.

Этот автомобиль был разработан в рамках гранта, который в 2004 году учредила Национальная федерация людей с полной потерей зрения США. Virginia Tech оказалась единственным научно-исследовательским университетом, согласившимся принять участие в разработке автомобиля для незрячих людей.

Первые испытания багги уже успешно прошли на закрытом полигоне в кампусе Virginia Tech.

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