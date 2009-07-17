Опасность солнца для кожи сильно преувеличена

Оказывается, много загорать на солнце не так уж опасно, как это часто представляют. Согласно новым исследованиям, солнечное излучение не является основной причиной образования рака кожи. Вопреки прочно укоренившемуся мнению среди людей, особенно рьяно следящих за здоровьем, солнечные лучи вовсе не так уж опасны, а пребывание на солнце не является основной причиной наиболее опасных форм рака кожи.

Ученые, выступившие с этим заявлением, утверждают, что многочисленные предостережения по поводу опасности солнечного излучения пугают людей совершенно напрасно.

Исследователи, работа которых опубликована в текущем номере журнала Nature Genetics, утверждают, что наиболее важным фактором риска образования меланомы является количество родинок на теле.

Эта публикация возобновляет полемику вокруг вопроса о том, не являются ли избыточными постоянные официальные предостережения о вреде солнечных лучей. Авторы исследовательской статьи утверждают, что солнечное излучение является причиной лишь небольшого процента от всех случаев меланомы. Они полагают, что было бы полезнее, если органы здравоохранения рекомендовали людям, у которых на теле больше 100 родинок, регулярно тщательно осматривать свои родинки на предмет изменений их формы, размера и цвета.

Меланома подлежит излечению - в частности, подозрительные родинки врачи удаляют на ранней ее стадии. Однако эта болезнь все еще остается наиболее опасной формой рака кожи, поскольку может распространяться на другие органы. Онкологические процессы могут начаться с давно существующей на коже родинки, которая выглядит вполне здоровой. Иногда они начинаются и у тех людей, у которых вообще нет родинок, но есть веснушки на светлой коже.

Меланома - сравнительно редкое заболевание, на долю которого приходится всего 10% от всех случаев рака кожи, однако именно она является причиной большинства смертельных исходов для подобных болезней.

Международная команда исследователей из Австралии, Канады и США под руководством ученых из Королевского колледжа Лондона, выделили два гена, которые определяют количество родинок у каждого человека и риск рака кожи.

Тим Спектор, профессор эпидемиологической генетики Королевского колледжа Лондона говорит: "Количество родинок на вашей коже - основной фактор риска для меланомы, более значимый, чем солнечный свет".

Дерматолог Вероника Батай из Королевского колледжа Лондона утверждает, что мы переоцениваем опасности, связанные с пребыванием на солнце: "Как дерматолог с 20-летним опытом работы в области исследований меланомы, я твердо убеждена, что роль солнечного излучения постоянно преувеличивается. Часто приходится читать, что солнечные лучи вызывают меланому, но этому нет никаких документальных подтверждений. Чем больше исследований мы проводим, тем больше убеждаемся, что солнечный свет является лишь небольшой деталью в этой головоломке".

В то же время Батай добавляет: "Не будем, однако, вовсе сбрасывать солнце со счетов, поскольку оно действительно вызывает преждевременные морщины и старение - этого мы никогда не отрицали. Но давайте перестанем пугать людей, говоря, что если они выйдут на солнце, то умрут".

За последние 30 лет случаи возникновения меланомы у людей европейского происхождения резко выросло. По данным ВОЗ, в среднем в год диагностируется порядка 132 тыс. новых случаев меланомы.

Ученые, помимо прочего, утверждают даже, что "маниакальное" стремление защититься от солнца привело к массовому дефициту витамина D. Недостаток солнечного света - основного источника витамина D - может привести к росту смертности от других форм рака, а также к увеличению случаев остеопороза, депрессии и преждевременного старения.

rb.ru