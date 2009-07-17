Какая упаковка менее вредна для продуктов питания?

Яркие, красочные, привлекающие внимание упаковки с продуктами, банки с консервацией могут быть очень опасными для здоровья человека. Существуют некоторые признаки, которые помогут Вам отличить качественную и безвредную упаковку от вредной. Вместе с СССР закончилась время серой невзрачной упаковки. На смену ей пришли блестящие пакетики, красочные упаковки, которые довольно хорошо прижились в социальной среде потребителей.

Мало кто знает, что некоторые красивые виды упаковки таят в себе опасность для здоровья. Исследования материалов упаковки показали неутешительные результаты: продукты питания, хранящиеся в блестящих пакетиках очень вредны. Это связанно с тем, что клей, скрепляющий упаковку, может вызвать у человека различные заболевания (онкологические в том числе). Этот клей очень токсичен, поэтому оказывает негативное воздействие на продукты.

В мягких сырах, рыбе, овощах и других продуктах, упакованных в вакуумный полиэтилен, образуется бескислородная среда. Такая среда является идеальной для появления и размножения болезнетворных бактерий. При производстве большей части сортов пластика применяются ядовитые химикаты, способные проникать в продукты питания. Если в слои упаковочного материала пускают разнообразные токсичные вещества, содержащиеся в клее, то токсины могут проникать в продукты питания. Полиэтилен и пропилен (не содержащие примесей мономерных фталатов) - являются наименее вредными видами пластика.

Установить, насколько безвредны консервные банки для продукта, который находится внутри, практически невозможно. Многие специалисты по химической безопасности утверждают, что под действием агрессивной среды (например, кислых соков, энергетических коктейлей, пива, алкогольных коктейлей) вредные металлы могут проходить в продукт. Риск увеличивается со сроком хранения такого продукта. Поэтому все продукты питания проходят процедуру санитарно-эпидемиологической экспертизы и на каждый вид продукции оформляется санитарно-эпидемиологическое заключение и сертификат соответствия. В рыбных и мясных консервов может находиться токсин ботулинуса, он считается смертельно опасным природным ядом. В закрытой консервной банке содержание данного токсина минимально, однако, стоит ее открыть и в присутствии кислорода на металлической поверхности консервной банки начинается лавинообразное увеличение токсина.

Для того, чтобы снизить риск отравления упакованной снеди, следует придерживаться нескольких простых советов: никогда не нужно оставлять продукт в открытой банке, даже, если он будет храниться в холодильнике. Поэтому можно приобретать продукты в меньшей упаковке. Если вы не доели какую-либо консервацию, то можно переложить остатки еды в стеклянную банку, которую нужно плотно закрыть. Всегда обращайте внимание на внешний вид упаковки, ее целостность, четкость надписи, срок годности. И если Вы увидите, что упаковка имеет запрещенные знаки, то лучше отказаться от этого продукта. Знак ПВХ (цифра «3» в треугольнике) на пластиковой упаковке или на дне бутылки предупреждает покупателя о ее ядовитости. Тара с изображение тарелки и вилки (цифрами «05» или «1») не является опасной для здоровья.

Стеклянная тара также считается безвредной. Избегать стоит и горячих блюд из пластиковых стаканчиков в столовых. Мясо или сыр лучше не приобретать в упаковке.

Все материалы, из которых изготовлена упаковка для продуктов питания, должны иметь гигиенические сертификаты. В России есть стандарты безопасной упаковки, однако, они носят только рекомендательный характер. Поэтому потребитель должен самостоятельно заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких.

rospromtest.ru