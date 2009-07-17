Погода в Украине на выходные

18 июля на территории Украины, по прогнозам, синоптиков ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в Крыму, а днем и на крайнем западе местами пройдет кратковременный дождь, гроза.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, в Крыму отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 17-22°, на побережье морей 21-26°; днем 29-34°, в южных, восточных и Днепропетровской областях 33-38°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 18-23°.

В Киевской области сохранится сухая и жаркая погода с температурой ночью 17-22°, днем 29-34°. Ветер восточный, 5-10 м/с. По г. Киеву ночью 20-22°, днем 31-33°. Ветер восточный, 5-10 м/с.

17 июля температура воды в Черном и Азовском морях 23-26°, в Днепре возле Киева 23°.