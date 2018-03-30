Гормонотерапия: за и против

Многие из нас боятся слов «гормональная терапия» как огня. Другие, напротив, спокойно используют для детей гормональные мази или покупают гормональные противозачаточные средства, начитавшись о них в интернете. Так вредим мы себе или помогаем?

Мало кто может точно и с уверенностью объяснить, что представляет собой гормональная система организма и как она работает, пишет likar.info. Когда нам прописывают гормоны для лечения, мы безропотно принимаем препарат или же, наоборот, категорически отказываемся, даже если ситуация со здоровьем тяжелая. Когда гормоны действительно необходимы? Как сделать правильный выбор? Кому на самом деле верить? Давай попробуем разобраться!

Важнейший регулятор жизни

Гормоны – это биологически активные структуры, которые синтезируются определенными органами и осуществляют взаимную регуляцию деятельности различных систем организма. Гормоны отвечают также за поддержание стабильности внутренней среды организма, регуляцию процессов роста, созревания, репродуктивную функцию.

Основные гормоны (регулируют работу щитовидной железы, надпочечников, яичников), так называемые тропные гормоны, синтезируются гипофизом по принципу обратной связи: чем ниже уровень гормонов в крови, тем больше их выделяет орган. Поэтому, определяя уровень тропного гормона, мы можем говорить о гиперфункции (чрезмерной активности) или гипофункции (недостаточной работе) органа. Проще всего объяснить эту закономерность на примере щитовидной железы. Низкая концентрация в крови тиреотропного гормона (синтезируется гипофизом) свидетельствует о том, что щитовидка вырабатывает мало гормонов.

Иллюзия нормы

Если при недостаточной функции щитовидной железы вводится гормональный препарат (L-тироксин), гипофиз опознает его как свой собственный гормон. И реагирует однозначно: значит, производить тропный гормон нужно в меньшем количестве. А тиреоидных гормонов и так вырабатывается мало! И щитовидная железа, которая и без того не справлялась со своими функциями, после введения синтетического заменителя гормона начинает работать еще хуже. В результате никакого лечения не происходит. Чем дальше, тем сложнее выбраться из оков заместительной терапии, ведь организм не ощущает подвоха – недостаточности естественного гормонального фона.

Заместительная терапия оправдана только в случае проведения тотальной или субтотальной резекции, то есть полного или частичного удаления железы. Когда синтез гормона отсутствует полностью, жизненно необходимо регулировать обмен веществ, вводя искусственный гормон.

Если часть железы была удалена, то для того чтобы восстановить ее функцию, необходимо стимулировать этот орган. Сразу после операции уровень гормонов резко падает – для организма это шок. Поэтому на первое время разумно назначить синтетический гормон. А потом (чего практически никогда не делается) необходимо, постепенно снижая его уровень, начать естественную стимуляцию.

На определенном этапе будет достигнут баланс, и начнется синтез собственного гормона. Но достичь этого непросто, ведь нужно приложить ряд усилий: отслеживать уровень гормона, делать анализы, менять дозы, составлять схемы лечения.

Чем вредит замена?

Чаще всего пациенту с резекцией доли щитовидной железы просто назначается 100 мкг L-тироксина с рекомендацией принимать его всю жизнь. Но ведь гормоны щитовидки отвечают за скорость и уровень обмена веществ, а он напрямую связан с тем, как человек работает и… от погоды на улице. Зимой, когда за окном минусовая температура, теплорасход огромен – и необходимо много гормона, ведь организм нужно заставить работать интенсивно. Летом, в жаркую погоду, его нужно намного меньше. И как раз этот фактор на практике обычно не регулируется!

Пациенту необходимо объяснить, что те 100-150 мкг гормона, которые врач назначил после операции, он должен принимать только зимой. Весной дозу следует немного уменьшить, а летом можно вполне спокойно обойтись без химических препаратов.

Не учитывая сезонных особенностей, неграмотным лечением (избытком синтетического гормона) пациенты чаще всего «сажают» себе сердце: из-за сверхинтенсивного обмена веществ развиваются тахикардия, нарушение сердечного ритма и, в конечном итоге, сердечная недостаточность. Организм «пережигает» сам себя, ведь тиреоидные гормоны управляют уровнем и скоростью обмена веществ в организме, а также отвечают за продуцирование тепла.

Работу яичников подавляет стресс

Фитостерины, которые мы получаем из растений – это своего рода предшественники, полуфабрикаты для синтеза стероидных гормонов, вырабатываемых организмом. Но количество этих предшественников лимитировано. Из них могут синтезироваться гормоны надпочечников и эстрогены, гормоны яичников. Причем чем больше синтезируется гормонов стресса, тем меньше строительного материала остается для яичников. А в одно и то же время доминировать может или одно, или другое.

В медицинской практике вместо того, чтобы объяснить женщине, что при лечении «женских» болезней (особенно эндометриоза, болезни нашего века) нельзя работать на износ, нужно спать 7-8 часов в сутки и полноценно отдыхать хотя бы раз в неделю, а также делать массаж и восстанавливаться, ей назначают синтетические гормоны. Ведь если эстрогенов мало, а гонадотропного гормона много, секретирующие железистые клетки начинают разрастаться где придется – в эндометрии внутри матки, на яичниках, в других местах. По сути, это последняя попытка организма добиться порядка. И вместо того чтобы снизить уровень гормонов стресса и создать благоприятные условия для работы яичников, врачи прописывают искусственные гормоны, тем самым подавляя главный женский орган. Это становится одной из причин патологически раннего климакса – в возрасте до 45 лет.

Остеопороз: виноват ли кальций?

В последнее время нам часто рекомендуют принимать кальцийсодержащие добавки. Но ведь мы живем на равнине, где в грунтах с карстовыми и известняковыми породами и даже в питьевой воде кальция избыток, а не недостаток! Это же касается и молока, которое дают наши коровы. Поэтому говорить, что мы недополучаем кальций с пищей, мягко говоря, неверно.

Другое дело, что кости усваивают кальций только в том случае, если они нагружены. Когда женщина входит в климакс раньше времени, ее гипофиз и яичники находятся в антогонизме. Гипофиз командует: «Давай!», яичники твердят: «Не могу». У женщины ухудшается самочувствие, появляются головокружение и слабость, она набирает вес, потому что в организме «правят бал» гормоны прогестины. Естественно, двигательная активность снижается: не до жиру, быть бы живу. Если положить здорового молодого человека на два месяца в постель, он встанет с остеопорозом: произойдет естественная потеря кальция неработающими костями. Поэтому добавлять в пищу кальций, чтобы избежать остеопороза, бессмысленно. Начинать нужно с достаточной двигательной активности, когда разрушительный процесс еще не запущен.

Гормонотерапия не решает проблем

В организме существует четкая иерархия управления. На вершине стоит нервная система (стресс-регуляция, когда нужно мгновенно принять решение и изменить поведение). Дальше следует система гормонов, которые через кровь связывают весь организм в единое целое. Ниже находится паракринная регуляция (управление межклеточными взаимоотношениями). От того, как она работает, зависит эффективность и гормональной, и нервной регуляции. Если ткань не способна работать, то как ее ни стимулируй – она не ответит (например, если ты переутомила мышцу и она не в состоянии сократиться).

Чрезвычайно важно держать свое тело в форме: благодаря этому и гормональная, и центральная регуляция будут работать слаженно. Не случайно в старину врачи настаивали на приоритете лечения в виде нормального питания, качественного питья и регулярных очисток. Лишь после этого можно говорить о роли надстроечных регуляторных систем. Решить проблемы гормонами невозможно.

Экстренный случай

Однако сильнодействующие синтетические кортикостероидные гормоны незаменимы в качестве экстренной помощи в чрезвычайных случаях. Раньше для этого использовали кортизон, затем гидрокортизон, преднизолон, сейчас есть дексаметазон – наиболее мощный препарат. Бесспорно, в критической ситуации это средство первого выбора. Когда человек задыхается, находится в состоянии шока и ему нужно дать временную фору – довезти до больницы, ему вводят гормон. И нередко это позволяет сохранить жизнь.

Нашу аллопатическую, традиционную медицину вполне можно назвать экстремальной. Врачи в хирургии, реанимации, спасая жизни, делают чудовищно сложную и бесценную работу, предпринимая все, чтобы пациент остался в живых. Однако в менее тяжелых случаях остро встает вопрос дозировки и целесообразности использования гормонов: длительно применять кортикостероиды в терапии категорически нельзя. В организме нет гормона, который существует сам по себе: все они взаимосвязаны и взаимозавязаны. При недостататке тиреоидных гормонов (снижении обмена веществ) не будут работать яичники. При повышении уровня тиреоидных гормонов начнется перегрузка сердца. Поэтому бесплодие нередко бывает следствием как слабой работы щитовидки, так и гиперинтенсивной.

Когда человек вмешивается в гормональную систему и дергает за одно звено, это влечет цепную реакцию и изменяет весь баланс организма. Особенно опасным может быть вмешательство в гормональную функцию ребенка, даже если это «безвредные» гормональные кремы от аллергии. В растущем организме обмен веществ или гормональная активность тех же яичников может поменяться дважды в течение одной недели. Кортикостероиды (даже если это обыкновенная глазная мазь, в которой минимум вещества) подавляют собственную функцию надпочечников, а это чревато серьезными нарушениями и сбоями в работе всех органов и систем, тем более у детей.

Почему они помогают?

Кортикостероиды блокируют так называемую фосфолипазу А-2 – фермент, который высвобождает арахидоновую кислоту. Этот фермент – первое звено в цепочке синтеза медиаторов воспаления. Когда мы его блокируем, цепочка замыкается. Но ведь в организме все взаимосвязано! К эйкозаноидам (производные арахидоновой кислоты) относится простациклин (бережет сосуды от спазмов и предотвращает свертывание крови) и все простагландины группы Е (обеспечивают трофику слизистых оболочек ЖКТ). Поэтому мощные нестероидные противовоспалительные препараты, блокируя циклоксигеназу (следующий фермент), останавливают синтез простагландинов группы Е, образуют язвы. Препарат дексаметазон пресекает высвобождение арахидоновой кислоты и синтез всех эйкозаноидов. Для организма это сильнейшее потрясение: нарушаются связи между клетками, тормозится нормальная передача информации. В случае сепсиса, острого воспаления или травмы его использование оправдано (и все же это всего лишь подавление симптома, а не устранение причины). В случае же хронического процесса терапия гормонами бессмысленна и опасна. Укол снимет воспаление на 3-4 месяца – до следующего обострения. При длительном использовании такого метода организму грозит полное разрушение.

Выход из заместительной терапии

Для того чтобы грамотно выйти из заместительной терапии, необходимо иметь хотя бы небольшую часть функционирующей железы. В этом случае можно за счет стимуляции ее функций мягко, неспешно (в течение достаточно продолжительного времени) «запустить» щитовидку. Рекомендуется начинать восстановление в летний период. Общий объем тиреоидных гормонов остается стабильным (каждые три недели уменьшается доза L-тироксина, добавляются травы, содержащие йод и стимулирующие функции щитовидной железы, повышается их доза). Таким образом полностью замещается искусственный гормон и повышается выработка собственного. Этот принцип работает на любом эндокринном органе.

Даже пациенты с субтотальной резекцией могут использовать малые дозы L-тироксина (25-50 мкг) в очень холодную зиму, когда гормонов недостаточно, а в остальное время жить вообще без этих «костылей». Главный принцип аюрведы – гармонизация работы организма. Ведическая медицина не борется с болезнями, а поддерживает здоровье – это принципиальная разница. Если человек относится к себе и своему телу с уважением, знает, как ему нужно жить и питаться согласно собственному конститутивному типу, и умеет адаптировать режим, питание и нагрузки в соответствии с сезоном и возрастом, то он не будет болеть.

Долой стресс!

* Гормональная система, как и весь организм, регулируется центральной нервной системой. И самый большой вред, который ты можешь себе нанести – подчиниться постоянному стрессу, который так или иначе атакует каждую из нас в повседневной жизни. Хронический стресс наносит непоправимый урон организму – начиная от болезней кожи, желудочно-кишечного тракта и заканчивая серьезными гормональными и нервными нарушениями. Учись расслабляться – выбери те методы релакса, которые подходят именно тебе. Каждый вечер перед сном уделяй полчаса приятному отдыху, будь то теплая ванна, несколько упражнений йоги или просто пребывание в полной тишине. Такие, казалось бы, мелочи уберегут тебя от болезней!

Контрацептивы – да или нет?

Во всем мире гормональные контрацептивы используют до 35-37 лет, после их считают небезопасными. Но в нашей стране их применяют «до упора». В итоге в 42-43 года женщина входит в менопаузу. Это ненормально! Даже в славянских изданиях конца XIX века (когда считалось, что и жизнь коротка, и женщины несчастны) началом менопаузы называют возраст 50 лет. Климакс в 43 года – это нонсенс! И виноват в этом бешеный темп жизни, безумное количество стрессов, обрушивающихся на организм женщины, низкий уровень эстрогенов и использование гормональных контрацептивов. Здесь нужно выбирать меньшее зло. В 30-35 лет, на пике сексуальной активности, женщине хочется приятных ощущений, а угроза незапланированной беременности сводит удовольствие на нет. Но доза и длительность применения гормонального средства должны быть очень жестко регламентированы! Примечательно, что свободная продажа подобных препаратов без рецепта и даже (!) без рекомендации врача разрешена только в нашей стране. У нас можно купить гормональные таблетки, просто прочитав о них в интернете. Неудивительно, что последствия «самоназначения» зачастую удручающие.

Гормоны для беременных – табу!

* Известный ученый профессор Резников обнаружил взаимосвязь между нарушениями полового созревания подростков и тем, какие препараты и продукты принимали их матери. Оказалось, что у 4/5 подростков с нарушениями полового созревания и половой дифференциации мать во время беременности или лактации принимала гормональные сильнодействующие препараты или антибиотики либо имели место погрешности в питании. Например, мама-вегетарианка питалась соей, а потом кормила мальчика своим молоком или гипоаллергенными соевыми смесями. Вследствие чего из-за доминирования в организме эстрогенов наблюдалась задержка полового развития. Мама не могла знать о вероятных последствиях, но следить за назначаемыми препаратами должен врач.

Синтетические гормоны не устраняют причину, вызвавшую заболевание. В большинстве случаев при правильном подходе они не нужны!

Алла Дмитриева, д.м.н., врач ведической медицины

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