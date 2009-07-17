Нужна срочная помощь беременной женщине, вынашивающей тройню!

Алла Байрачная с Полтавы вынашивает троих малышей. Беременность протекает очень тяжело. Чтобы обеспечить нормальные роды и выходить деток сразу же после рождения лишь на лекарство (Куросурф - одна доза 6 тысяч гривен)необходимо по меньшей мере 36 тысяч гривен.

До родов осталось очень мало времени.

Ваша помощь может спасти жизни четверых людей!

Спасибо!

Для подтверждения информации обращаться по адресу:

36038 Полтава, ул.Энгельса, 27/в

Городской клинический роддом

8 053 267 63 17

8 053 267 63 04

8 053 267 63 00

Главврач Удовицкая Наталья Олеговна

8 066 724 36 08

Байрачная Виктория (сестра)

8 095 446 89 02

8 063 306 77 16