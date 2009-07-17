Нужна срочная помощь беременной женщине, вынашивающей тройню!
13:21, 17 июля 2009Страна
0
Чтобы выходить младенцев
Алла Байрачная с Полтавы вынашивает троих малышей. Беременность протекает очень тяжело. Чтобы обеспечить нормальные роды и выходить деток сразу же после рождения лишь на лекарство (Куросурф - одна доза 6 тысяч гривен)необходимо по меньшей мере 36 тысяч гривен.
До родов осталось очень мало времени.
Ваша помощь может спасти жизни четверых людей!
Спасибо!
Для подтверждения информации обращаться по адресу:
36038 Полтава, ул.Энгельса, 27/в
Городской клинический роддом
8 053 267 63 17
8 053 267 63 04
8 053 267 63 00
Главврач Удовицкая Наталья Олеговна
8 066 724 36 08
Байрачная Виктория (сестра)
8 095 446 89 02
8 063 306 77 16
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter