Участковый педиатр осуждена за смерть ребенка от ветрянки

Участковый врач-педиатр поликлиники города Улан-Удэ (Россия) признана судом виновной в гибели ребенка от ветряной оспы, сообщает Следственный комитет при прокуратуре РФ.

Родители двухлетнего мальчика вызвали врача на дом к двухлетнему мальчику, у которого появились высыпания на теле. Педиатр поставила диагноз «ветряная оспа» и дала соответствующие рекомендации.

Состояние ребенка не улучшалось и врача вызвали повторно. «После повторного вызова врач формально отнеслась к осмотру, не определила осложненное течение ветряной оспы и не приняла меры к госпитализации мальчика в стационар», — говорится в сообщении СКП.

Когда состояние ребенка ухудшилось, его мать вызвала бригаду скорой помощи, после чего мальчика доставили в больницу, где ему была сделана операция. На следующий день ребенок скончался.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной неблагоприятного исхода заболевания явились недооценка тяжести состояния ребенка, несвоевременная диагностика осложненного течения ветряной оспы, непроведение адекватного лечения и несвоевременная госпитализация.

Врач была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 стать 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Приговором суда педиатру назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с лишением права заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет.

medportal.ru