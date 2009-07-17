6 признаков благородного чая

Вы как пьете чай: с сахаром и с лимоном, не важно, какого сорта, лишь бы побольше и погорячее? А вот в Китае и Японии - на родине чайных церемоний - сорт чая выбирают вдумчиво

Наш эксперт - известный востоковед, доктор исторических наук, профессор Алексей Маслов.

По чаю и церемония

Черный чай возбуждает сознание - его заваривают очень крепким, пьют маленькими пиалами, буквально на полглоточка. Зато зеленому чаю - зеленый свет! В Японии отдают предпочтение сортам «сенча» и «тенча» (правильнее произносить «сентя», «тентя»).

В Китае же выбор разнообразнее, вплоть до цветочных смесей - с жасмином, пионом, орхидеей, однако в основе этих вариаций лежат три главных сорта китайского зеленого чая.

Классическая китайская чайная церемония строится вокруг «чая кунфу» - лучшего отбора сорта «пуэр». Это старый и сильно ферментированный чай, который особым способом слеживается годами. При заваривании напиток получается бурого цвета. Испокон веков «пуэр» пили буддийские монахи, чтобы не засыпать во время медитации, за что его часто называют «чаем мастерства». Этот чай хорошо взбадривает, пробуждает сознание, но действует куда мягче, чем кофе.

Второй знаменитый китайский зеленый чай - «лунцзин» («драконий колодец»). Пьется свежим, обладает удивительным ароматом, располагающим к беседе.

А вот чай «улун» (на цвет красновато-коричневый) замечательно успокаивает.

Первую заварку никогда не пьют. И не только из соображений гигиены (неизвестно, кто собирал чай, поэтому лучше обдать его кипятком, а воду вылить), основная причина - разбухание и раскрытие чайных листочков происходит только со второй заварки. Вторая, третья и четвертая заварки - самые насыщенные. Как хорошие духи имеют первый запах, второй и третий, так и настоящий чай шаг за шагом раскрывает свои свойства.

Родом с высокогорья

Как начинающему ценителю выбрать хороший чай? Запомните основные черты чайного благородства.

1. Высокое происхождение. Хотя технологии теперь позволяют выращивать чай где угодно, самым вкусным остается высокогорный зеленый чай, родившийся не ниже 1000 м над уровнем моря. Здесь природа создала идеальные условия для раскрытия лучших свойств растения: чистейший воздух, оптимальная минерализация почвы, равное сочетание солнца и влаги.

В Японии в силу миниатюрности страны высокогорный чай выращивают в небольшом количестве, а лучшие китайские сорта - родом из провинций Аньхой, Фуцзянь, Хунань. Замечателен и тайваньский горный чай.

2. Цена - еще один признак достоинства. Понятно, что высокогорный зеленый чай всегда стоит дорого: от $220 за килограмм в самой стране-производи­теле. А цены на редчайшие сорта с уникальным вкусом могут достигать $1500 за 50 г! Однако не стоит расстраиваться, что такой чай вам не по карману. Не каждый европеец способен оценить всю прелесть и радость этих сортов.

3. Свежесть - важнейшее качество любого зеленого чая, кроме, пожалуй, чая «пуэр», который специально хранят годами в определенных условиях для ферментации. Самый дорогой чай - из 1-2-месячных листков, 3-5-месячные листики падают в цене в 2-3 раза, но при этом их свойства почти те же - даже разницы не почувствуете. Чай, хранящийся от полугода до года, сильно теряет в качестве и уценивается до 20%.

А после года такую заварку можно смело выбрасывать: из-за расщепления танина вкус чая становится неприятно-терпким, горьковатым, и пахнет такая заварка веником. Увы, многие дельцы привозят (обычно из Китая) этот бросовый чай по цене вывоза со склада и продают в России чуть ли не как элитный.

4. Однородность цвета. Если попадаются белесые или совсем зеленые листочки - значит, это смесь разных урожаев. Купаж допускается только чая одного и того же года, но не разных годов!

5. Правильный чай - это россыпь, которую при вас запечатывают в пакетик. Расфасованный же на фабрике, он может храниться годами. Современная вакуумная упаковка позволяет продукту достаточно долго не утрачивать своих свойств, но все же это будет не самая свежая заварка.

6. Идеальный «чайный домик» - фарфоровый, еще лучше с вкраплением мелкого риса, благодаря чему стенки посуды становятся прозрачными. Отсыпав нужное количество заварки, поспешите плотно закрыть фарфоровую крышечку - чай очень быстро вбирает в себя любые запахи, а контакт с кислородом плохо отражается на его полезных свойствах и вкусе.

В фарфоровой емкости чай можно хранить и при комнатной температуре, и в холодильнике.

Интересно

Чай без чая. В Китае вам предложат десяток сортов чая, формально не имеющих отношения к зеленому напитку, - скажем, «чай восьми драгоценностей» («ба бао чха»), чем-то напоминающий египетский каркаде. По сути, это горячий компот, который хорошо пьется летом. Или чай из лепестков пиона, где нет ни одной чаинки. Китайские мастера научились делать персиковый, дынный чай без добавления цветков, листьев и плодов этих растений. Но дыней действительно пахнет! У женщин особой популярностью пользуется вкуснейший чай лиджи - ягодки этого плодового дерева обладают чуть пряным и освежающим запахом. Он выбеливает цвет лица. Говорят, чай лиджи красавицы пили еще в VII веке, отчего становились более привлекательными.

Напиток зрелости

Зеленый чай - кладезь витаминов, причем именно тех, которые замедляют процессы старения: витаминов Е, С и бета-каротина.

На самом деле зеленый и черный чай производят из одного и того же сырья, но с помощью разных технологий.

В результате зеленый по химическому составу получается ближе к свежему чайному листу. А в свежих листьях витамина С в 4 раза больше, чем в соке апельсина! При вялении и сушке часть витамина С, конечно, теряется. Но все равно его остается немало: в зеленом - аскорбиновой кислоты в 10 раз больше, чем в черном. Благодаря насыщенности витамином С чай смягчает вред от курения. В организме курильщика этого витамина намного меньше, чем у человека некурящего.

У зеленого чая есть множество полезных свойств. Он расслабляет и успокаивает. Благодаря каротину, хорошо влияет на зрение, особенно пожилых людей. Витамин В2 (рибофлавин), которого в зеленом чае тоже много, защищает нашу кожу от сухости и шелушения. А с возрастом у дам, сами знаете, кожа становится суше, теряет эластичность.

Чаю нет равных в растительном мире по содержанию витамина Р. Этот витамин укрепляет стенки сосудов, и таким образом поддерживает работу сердечно-сосудистой системы в норме. Это тоже немаловажно для пожилых людей. Чай понижает уровень холестерина в крови и способствует расщеплению жиров. Прекрасный напиток для желающих похудеть!

Зеленый чай понижает артериальное давление. Фенол, содержащийся в чайных листьях, активизирует процесс выведения тяжелых металлов. Они скапливаются в организме тех, кто живет в неблагоприятной экологической среде. А какой горожанин может сказать, что его среда - благоприятная?

Институт профилактики АН КНР, проводивший исследование 140 сортов чая, пришел к выводу, что фенол и теин предупреждают образование злокачественных опухолей.

А еще зеленый чай препятствует образованию кариеса, нормализует пищеварение, выводит токсины и хорошо справляется с похмельным синдромом. В конце этого перечня достоинств хочется поставить три восклицательных знака и спросить: «А не испить ли нам теперь чаю?!»

aif.ru