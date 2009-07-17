Избавляемся от перхоти

Появление перхоти в вашей шевелюре зачастую сопровождается выпадением волос.

А происходит это по причине заболевания жировых желез, носит тот процесс название - себорея. Причинами могут являться также: болезни или нервные стрессы, частое мытье волос плохо подобранным по типу средством, завивка, окрашивание или блондирование, сушка волос горячим феном.

Если ежедневно выпадает до пятидесяти волосков – то нет повода для переживаний, так как это в пределах нормы. А осенью и весной, количество выпавших волос может возрасти, но и это считается вполне нормальным.

Если же количество выпавших волос превышает норму, то можно воспользоваться давно проверенными рецептами прежде, чем в расстроенных чувствах бежать к специалисту по искусственному наращиванию волос. При выпадении волос необходимо смешать одну чайную ложку меда, одну чайную ложку жидкого мыла, такое же количество репейного масла, сок головки репчатого лука.

Смесь использовать как компресс, который следует держать час-полтора.

Для укрепления волос в кожу головы можно втирать сок свежей капусты с соком лимона и шпината, смешав их в равных количествах.

Отвары и смеси против перхоти:

- Смешайте в равных количествах шалфей, аптечную ромашку, подорожник, душицу и крапиву. Одну столовую ложку растительной смеси заварите одним стаканом кипятка, настаивайте в течение одного часа, процедите.

В настой добавьте мякиш ржаного хлеба, до образования кашицы. Теплую смесь вотрите в корни волос, завяжите голову махровым полотенцем и подержите два часа.

Смойте теплой водой без мыла, волосы высушите естественным путем.

- Пятнадцать граммов шишек хмеля, десять граммов цветков календулы, двадцать граммов измельченных корней крапивы смешайте между собой, одну столовую ложку смеси заварите двумя-тремя стаканами кипятка.

Процедите, ополосните волосы или втирайте этот настой два раза в неделю в корни волос на протяжении одного-двух месяцев.

- Корневище и корень лопуха – одна часть, шишки хмеля – четыре части, корневище аира болотного - одна часть, все ингредиенты смешайте.

Шесть столовых ложек смеси отварите в одном литре воды, мойте этим отваром голову три раза в неделю.

- Корневище и корень лопуха – четыре части, цветы календулы – четыре части, шишки хмеля – три части.

Пятьдесят пять граммов смеси отварите в одном литре воды. Мойте голову этим средством один-два раза в неделю.

- Листья крапивы – четыре части, листья мать-и-мачехи - три части, смешайте между собой.

Шесть столовых ложек смеси отварите в одном литре воды. Мойте голову три раза в неделю.

• Кора ивы – одна часть, корневище и корень лопуха – одна часть, четыре столовых ложки полученной смеси отварите в одном литре воды. Мойте голову этим средством три раза в неделю.

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