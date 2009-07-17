Сахар - это наркотик?

Французский доктор Серж Ахмед Бордо выдвинул теорию, согласно которой привычка употреблять сахар и продукты с его высоким содержанием нечто сродни наркомании, сообщает издание MIGnews.com.

Бордо, на основе опытов с крысами, которым предлагался на выбор сахар или кокаин, убедился, что животные, несмотря на разную степень получаемого удовольствия, предпочитали сахар, без которого, спустя короткое время не могли обходиться.

На основании своих исследований Бордо делает вывод, что сахар в неумеренных количествах производит тот же эффект, что и любой наркотик вызывающий привыкание. Более того, французский медик считает, что если человека привыкшего употреблять сахар и сладости в неумеренных количествах "снять" с регулярной подпитки, то эффект будет вполне сравним с ломаками обычного наркомана.

Бордо связывает свое открытие с тем, что сахар напрямую влияет на мозг, вызывая, как и наркотики, незамедлительное выделение допамина в мозг. Для выделения большего количества допамина, понятно требуется с каждым разом все больше и больше рафинированного сахара и его производных. Именно это не позволяет сахарным наркоманам ограничивать потребление сладостей. Стоит оговориться, что Бордо не призывает отказаться от употребления сахара совсем. Он предлагает ограничить норму потребления рафинированного сахара до минимально необходимой.

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