«Pfizer» в 10 раз увеличит объемы продаж онкопрепаратов

Корпорация «Pfizer» намеревается увеличить объемы мировых продаж препаратов, применяющихся в онкологии, в 10 раз до 2018 г.

Об этом 13 июля сообщило информагентство «Bloomberg», ссылаясь на комментарий, сделанный Андреасом Пенком (Andreas Penk), региональным президентом европейского подразделения «Pfizer» по онкологическим продуктам. А. Пенк также отметил, что в настоящее время «Pfizer» находится на 7-м месте в мире по объемам продаж онкологических препаратов, но к 2018 г. фармацевтический гигант рассчитывает попасть в тройку лидеров.

Объемы продаж онкопрепаратов компании в 2008 г. составили приблизительно 2,5 млрд дол. США. А. Пенк, являющийся также главой представительства «Pfizer» в Германии, считает, что приблизительно половину роста могли бы составить продажи противоопухолевых препаратов в Европе. Согласно сообщению «Bloomberg» в настоящее время компанией «Pfizer» реализуется около 100 исследовательских программ, которые сейчас проходят этап тестирования с участием больных онкологического профиля, а приобретение «Wyeth» предоставит ей еще 6 дополнительных онкологических программ.

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