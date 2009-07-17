Буковина: отравленных на свадьбе уже 32

На Буковине количество людей, которые отравились на свадьбе, возросло до 32.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, 16 июля специалистами СЭС Глыбокского и Сторожинецкого районов проведены подворные обходы людей, которые 12 июля были на свадьбе в селе Йорданешты Глыбокского района.

Было выявлено еще 9 больных, в том числе 1 ребенок, которые с диагнозом «пищевое отравление» госпитализированы в инфекционные отделения райбольниц.

На свадьбе было 83 человека. На сегодняшний день госпитализировано 32 человека, из них 4 детей.

Течение болезни у 10 пациентов средней степени тяжести, у 22 - легкой степени тяжести.

Специалистами районных СЭС осуществляется комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мер. Причина заболевания устанавливается.