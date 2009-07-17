В России зарегистрировано три новых случая гриппа A/H1N1.

Как сообщили УНИАН в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, список больных пополнили отдыхавший в Таиланде мужчина и две девушки, проводившие отпуск на Кипре.

Таким образом, количество заболевших гриппом A/H1N1 в России увеличилось до 7 человек.

Первый заболевший гражданин России вернулся в Москву из США, второй заболел после поездки в Доминиканскую Республику, а третий случай был подтвержден у женщины, прилетевшей из Италии - до этого она побывала в Нью-Йорке. Четвертый заболевший молодой человек вернулся в Россию после отдыха в Испании.