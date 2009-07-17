Чем полезны цитрусы

Ученые определили, что содержащийся в цитрусовых особый флавоноид, похоже, не только предотвращает увеличение веса, но и сокращает частоту прочих симптомов метаболического синдрома, от которого, как известно, недалеко до диабета и заболевания сердца.

В ходе исследования Мюррэй Хафф из НИИ Робертс университета Западного Онтарио изучил свойства флавоноида под названием нарингенин.

Одну группу мышей посадили на диету с высоким содержанием жиров, чтобы спровоцировать симптомы метаболического синдрома. Вторая группа сидела на той же диете, но ей также давали тот самый флавоноид. Нарингенин снизил уровень триглицерида и холестерина, предотвратил развитие устойчивости инсулина и полностью нормализовал метаболизм глюкозы. Печень же, вместо того чтобы откладывать излишки жира, стала сжигать его.

«Нарингенин полностью нейтрализовал процесс ожирения у мышей», сказал профессор медицины Хафф. «Уникально в исследовании то, что обе группы мышей съедали совершенно одинаковое количество пищи, а значит и жиров. При этом мы не наблюдали снижения аппетита и не сокращали рацион».

Надо отметить, что и ранее, например, грейпфрут считался хорошим диетическим средством. Сейчас ученые изучают концентрацию флавоноида с тем, чтобы установить оптимальную дозировку. «Мы также исследуем фармакологические свойства нарингенина», пояснил Хафф. «Далее мы намерены выяснить, предотвращает ли этот флавоноид болезнь сердца».

Хотя пока ученые изучили лишь профилактические свойства нарингенина, в самом ближайшем времени станет известно, можно ли с помощью него лечить ожирение или иные метаболические проблемы. Уже сейчас ясно, что нарингенин обладает инсулиноподобными свойствами и исправляет многие из расстройств обмена веществ.

innovanews.ru