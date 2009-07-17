Беременная женщина и авто: вред или польза?

Во время беременности отказаться от вождения авто — не выход, да и общественный транспорт принесет много огорчений, нервозности и стрессов. Так что милые дамы, беременность еще не повод отказать себе в удовольствии поездить на любимом автомобиле, чувствовать себя комфортно в этот один из самых важных моментов жизни, когда ощущаешь рядом со с своим сердцем, биение еще одного маленького сердечка малыша. Но, стоит упомянуть несколько основных моментов, они помогут привычному делу — вождению завязать «дружеские отношения» с новым для Вас состоянием — беременностью. Если вы не умели водить авто до беременности — не стоит прыгать за руль и начинать обучение вождению. Если подумать, то девять месяцев ничего не решат, а Ваше душевное спокойствие и спокойствие малыша сохранят. Дело в том , что мужчины и женщины оказываясь первый раз за рулем , ощущают состояние нервного срыва, или не ощущают, но он присутствует.

Лучше будет для Вас и ребенка отказаться от посещения автошкол, курсов вождения. Также это относится и к будущим мамам, чей водительский стаж еще мал, или у них не закрепилось чувство уверенности за рулем автомобиля.

Как показала практика и эксперименты — у женщин во время беременности немного заторможена реакция на внешние раздражители и ситуации происходящие вокруг. Беременная женщина все больше и больше погружается в себя, в свой внутренний мир, прислушиваясь к новым физиологическим и эмоциональным ощущениям. Если Вы все же решили садиться во время беременности за руль авто , то максимально концентрируйте внимание на дороге, следите за ситуацией, не теряйте бдительность и контроль.

Я думаю что не стоит рассказывать что на протяжении первых четырех а то и больше месяцев, беременность может сопровождаться недомоганием, тошнотой. В более поздние месяцы беременности возможны явления гипотонии, анемии, высокого кровяного давления, которые выражаются в виде слабости, полу и обморочными состояниями, приливом жара. Если Вы чувствуете что-то подобное, или слабость, или головокружение , ни в коем случаи не садитесь за руль машины. Подумайте может на какой — то период стоит отказаться от вождения авто .

Если вы все же не покидаете вождение авто, а Ваш малыш растет и развивается, а значит и чаще требует от Вас питания, что сопровождается у Вас резким возникновением чувства голода. Потому не забывайте брать в автомобиль что-нибудь покушать, что утолит Ваш аппетит и полезно для ребенка. Также в пути у Вас может возникнуть желание выйти с машины, походить, размяться или ребенок себя будет буйно вести. Съезжайте к обочине и придите в себя, а потом можете продолжать путь.

Чем ближе к родам тем больше становится животик, а потому будет тяжелее при посадке и высадки из салона автомобиля. Потому не стоит спешить, нужно все тщательнее следить за дыханием, парковаться нужно в спокойном месте , где Вы сможете не спеша, потихоньку выйти из машины.

Надеемся что езда в автомобиле за рулем Вам принесет только положительные впечатления и яркие эмоции.

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