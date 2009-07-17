Как стать оптимистом

Сплошные плюсы

Никто не станет спорить, что быть оптимистом лучше, приятнее и выгоднее, чем пессимистом. И не столько даже для окружающих, сколько для самого себя. Хотя бы потому, что оптимисты, по статистике, реже болеют и страдают душевными болезнями, да и дольше живут. Они уверенней в себе и успешнее в карьере, больше нравятся окружающим, имеют много друзей. Глядя на оптимистов, кажется, что все в жизни у них идет легко, а проблемы каким-то чудодейственным образом обходят их стороной.

- У оптимиста действительно гораздо больше возможностей в жизни, - убежден психолог Александр Мутовкин. - Он с радостью и интересом смотрит на мир, максимально делится с окружающими положительными эмоциями, заряжает их любовью, энергией. И это непременно возвращается ему. В отличие от него, пессимист обычно недоволен происходящим вокруг, часто пребывает в унылом настроении, критикует все и всех подряд и очень редко видит в людях хорошее.

Способность видеть мир в цветных, а не мрачных тонах позволяет не зацикливаться на проблемах, а находить возможности выхода из любой трудной ситуации.

Прививка доверия и любви

Оптимизм - не черта характера, он не передается по наследству, но, как правило, закладывается в семье. Ребенок входит в жизнь с мировоззрением родителей. Если с детства он видит, что самые близкие люди с недоверием относятся к миру и окружающим, воспринимая их как потенциальную угрозу, часто испытывают недовольство, накручивают себя, то и сам впоследствии будет жить по такому сценарию. И, напротив, когда родители с удовольствием общаются с миром и другими людьми и наполняют ребенка любовью, теплом и доверием, то и он, скорее всего, унаследует этот настрой.

Важно и то, как родители реагируют на действия ребенка: воспринимают его ошибки и неудачи как катастрофу или относятся к ним спокойно, как к неизбежным, но исправимым ситуациям на пути взросления. В зависимости от этого и ребенок будет оценивать в будущем все происходящее с ним.

- Бывает и так, что оптимизм формируется словно вопреки: родители мрачны и агрессивны, а ребенок улыбчив, открыт, доверчив, - рассказывает Александр Мутовкин. - В этом случае он словно вслепую нащупывает пространство, где ему теплее, - с учителями в школе, в компании сверстников или в семье близкого друга. И бессознательно включает механизмы, которые помогают ему защитить себя. Но все-таки у тех, кому прививка любви к себе и окружающему миру была сделана в семье, иммунитет будет крепче и сильнее.

Сила мысли

Говорят, что мысли материальны. Какой сценарий развития того или иного события вы представите, такой с большой долей вероятности и сложится. Будете бояться предстоящего собеседования, увидите мысленно, что оно пройдет неудачно, - скорее всего, так и случится. А если постараетесь максимально успокоиться и расслабиться, представите, что встреча закончится успешно и вы понравитесь работодателю, есть большой шанс, что получите вожделенное место. И дело тут не в том, что достаточно притянуть удачу силой воображения. Мысль способна пробудить в человеке большую внутреннюю работу и сконцентрировать усилия на поставленной цели.

- Вот как работает позитивная мысль: сначала мы думаем, затем представляем картинку - некий образ нашего желания и в конце концов проявляем активность - начинаем действовать, - считает Александр Мутовкин. - Когда мы берем ответственность за свою мысль, наша мечта становится реальностью. Для человека, вставшего на путь оптимизма, очень важно научиться мыслить позитивно. И еще необходимо коренным образом изменить отношение к себе - принять себя безусловно, со всеми недостатками и изъянами, полюбить свои несовершенства, именно с этого начинается оптимизм. И тогда станет возможным прислушаться к себе, понять, чего я хочу на самом деле, и точно следовать за своими желаниями, не сворачивая и не отступая назад, невзирая на стереотипы, сомнения друзей, недовольство родителей. Вы непременно будете вознаграждены - оптимизм придаст другое качество вашей жизни, поможет уйти от неудовлетворенности, зависти, сравнения, ненависти и придти к любви, благодарности, радости.

Измените свою жизнь!

Но легко сказать, и совсем непросто это сделать. С чего начать и как продвигаться по этому пути? Вот несколько советов, которые помогут вам посмотреть по-другому на свою жизнь и поверить в то, что ее реально изменить к лучшему.

Возьмите лист бумаги и напишите на нем слева свои негативные установки. А справа перефразируйте их на позитивные. Например, слева: каждую весну и осень я буду болеть, потому что у меня проблемы со здоровьем. Справа: каждую весну и осень я чувствую себя полным сил и здоровья. Постарайтесь окружить себя людьми, которые думают и мыслят позитивно, стремитесь к тем, от кого вы заряжаетесь положительной энергией, приглашайте их в свое окружение, общайтесь с ними, учитесь у них. Те ситуации, которые вызывают у вас негативные реакции, попытайтесь увидеть в позитивном свете. С трудом входите на борт самолета, опасаясь аварии? Представьте себе, что вас встречает любимый человек, когда вы возвращаетесь домой, и ждут интересные люди, когда едете в офис или на деловую встречу. И тогда вы уже будете думать о том, как приезжаете, а не о том, как страшно ехать и попасть в аварию. Старайтесь увидеть в людях самые лучшие их качества. Мир дуален: в нем есть добро и зло, плюс и минус, день и ночь. Так и в каждом человеке есть и хорошее, и плохое. Сосредоточьтесь на его достоинствах. Представьте свою жизнь такой, какой вы хотите ее видеть. Сделайте коллаж, вырезав из журналов понравившиеся картинки и наклеив их на большой лист бумаги так, как вам хочется. Возможно, так вам лучше удастся разобраться со своими желаниями и создать собственную программу, которая будет вас вдохновлять. Создайте копилку положительных эмоций, которые вам довелось испытать и которые принесли вам счастливые мгновения в жизни. Чаще возвращайтесь к ним мысленно и делитесь ими с другими. Научитесь отслеживать свои негативные мысли и эмоции, ловить себя на них и переключайтесь на положительные «здесь и сейчас», не откладывая размышления на вечер или утро. В этом кафе нерасторопные официанты и не очень уютно? Но зато здесь вкусная еда и хорошая музыка. Этот внутренний диалог поможет сосредоточиться на хорошем и поднять настроение. Если вы чувствуете, что вам трудно справиться с проблемой самостоятельно и все ваши усилия не приносят удовлетворения и не приводят к ожидаемым переменам, лучше обратиться за помощью к специалисту. Помогите детям!

Не менее сложная задача - вырастить оптимистами своих детей. Очевидно, будет проще, если родители уже сами «заразились» этим состоянием. Что же делать?

Прежде всего, любить и принимать ребенка безусловно, каким бы он ни был. Не сосредоточивать внимание на его недостатках, показать ему его лучшие качества и развивать их. Чаще направлять внимание ребенка на радостные моменты. Вспомнить вместе с ним, как в прошлом году ездили на море, в деревню, ходили в лес, парк, познакомились с интересными людьми. Еще раз посмотреть фотографии, где запечатлены эти приятные моменты. Побуждать его совершать добрые поступки. Объяснять, что из неприятных ситуаций всегда можно найти выход, а ошибки - исправить. Показывать, как важны для людей внимание и забота. А в качестве примера приготовьте вместе с ним для всех детей, которые придут к нему на день рождения, подарки. Вот увидите, этот день принесет ему немало открытий.

aif.ru