Здоровое питание для офисного работника

Чтобы головной мозг хорошо работал, его необходимо правильно питать. Ученые доказали, что существуют продукты питания, которые могут не только обеспечить правильное питание нашего организма, но и помочь карьерному росту и повысить умственные способности.

Ученые из Международной организации труда систематизировали исследования в данной области и доказали, что режим питания, подходящий для работника, занимающегося физическим трудом, противопоказан людям, интеллектуального труда.

Различные химические вещества, возникающие в организме в процессе переваривания пищи, по-разному влияют на головной мозг. Люди, работающие в офисе, чаще задумываются о своем карьерном росте. Поэтому им необходима пища, способная повысить работоспособность, увеличить скорость реакции и улучшить память. Для офисных сотрудников важный прием пищи - это завтрак. Большинство людей начинают свой день с того, что выпивают чашечку кофе со сладкой булочкой, бутербродом или пончиком. Но это неправильно! Кофе повышает сердцебиение, увеличивает нервное возбуждение и нарушает процесс правильного усвоения сахара. Это может привести к гипогликемии - понижению уровня глюкозы в крови ниже минимального уровня и дефициту питательных веществ. В результате чего головной мозг начинает "притормаживать". Чтобы не возникало таких ситуаций, лучше всего на завтрак выпивать фруктовый сок или йогурт в сочетании с мюсли или бананами. Также полезно охлажденное мясо, которое доставляет в наш организм энергию.

Ближе к обеду, когда начинает сосать под ложечкой, можно съесть шоколад. Какао, растительный лецитин, сахар и протеины, входящие в состав этого сладкого лакомства, помогут справиться с чувством голода, сонливостью и повысить внимание. Действие шоколада на организм продолжается около часа. Поэтому, если есть такая возможность, то дальше стоит приступить к обеденной процедуре.

На обед лучше всего скушать парочку яиц, потому что они способствуют синтезу вещества ацетилхолина, который улучшает память. Также стоит полакомиться рыбой, нежирным мясом и супом. Продукты, которые богаты углеводами, стоит оставить на конец дня, потому что они затормаживают нервную систему, снижают все реакции организма и клонят в сон.

Диетологи рекомендуют пищу готовить на пару. Это помогает сохранить в продуктах все полезные питательные вещества. Вместо кофе стоит пить крепкий сладкий чай, питающий мозг энергией. Стоит отметить, что между приемами пищи нужно устраивать небольшие перекусы. Самое оптимальное количество таких перекусов - три. В качестве перекуса не стоит съедать конфеты или сладкое печенье. Уж лучше и полезнее для организма будет получить какой-либо фрукт или йогурт.

Также немаловажную роль играет окружение. Старайтесь поменьше общаться с людьми, которые постоянно на что-то жалуются или негативно настроены. Такое соседство способно привести к депрессивному состоянию.

Положительным образом на карьерный рост влияет супружеский долг. Да-да! Именно регулярные половые отношения помогают повысить содержание в крови гормона окситоцина, который помогает креативно и логично мыслить.

Питайтесь правильно! Берегите себя! Удачи на работе! Счастья в личной жизни!

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