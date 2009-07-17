Здоровое питание для офисного работника
Чтобы мозг хорошо работал
Чтобы головной мозг хорошо работал, его необходимо правильно питать. Ученые доказали, что существуют продукты питания, которые могут не только обеспечить правильное питание нашего организма, но и помочь карьерному росту и повысить умственные способности.
Ученые из Международной организации труда систематизировали исследования в данной области и доказали, что режим питания, подходящий для работника, занимающегося физическим трудом, противопоказан людям, интеллектуального труда.
Различные химические вещества, возникающие в организме в процессе переваривания пищи, по-разному влияют на головной мозг. Люди, работающие в офисе, чаще задумываются о своем карьерном росте. Поэтому им необходима пища, способная повысить работоспособность, увеличить скорость реакции и улучшить память. Для офисных сотрудников важный прием пищи - это завтрак. Большинство людей начинают свой день с того, что выпивают чашечку кофе со сладкой булочкой, бутербродом или пончиком. Но это неправильно! Кофе повышает сердцебиение, увеличивает нервное возбуждение и нарушает процесс правильного усвоения сахара. Это может привести к гипогликемии - понижению уровня глюкозы в крови ниже минимального уровня и дефициту питательных веществ. В результате чего головной мозг начинает "притормаживать". Чтобы не возникало таких ситуаций, лучше всего на завтрак выпивать фруктовый сок или йогурт в сочетании с мюсли или бананами. Также полезно охлажденное мясо, которое доставляет в наш организм энергию.
Ближе к обеду, когда начинает сосать под ложечкой, можно съесть шоколад. Какао, растительный лецитин, сахар и протеины, входящие в состав этого сладкого лакомства, помогут справиться с чувством голода, сонливостью и повысить внимание. Действие шоколада на организм продолжается около часа. Поэтому, если есть такая возможность, то дальше стоит приступить к обеденной процедуре.
На обед лучше всего скушать парочку яиц, потому что они способствуют синтезу вещества ацетилхолина, который улучшает память. Также стоит полакомиться рыбой, нежирным мясом и супом. Продукты, которые богаты углеводами, стоит оставить на конец дня, потому что они затормаживают нервную систему, снижают все реакции организма и клонят в сон.
Диетологи рекомендуют пищу готовить на пару. Это помогает сохранить в продуктах все полезные питательные вещества. Вместо кофе стоит пить крепкий сладкий чай, питающий мозг энергией. Стоит отметить, что между приемами пищи нужно устраивать небольшие перекусы. Самое оптимальное количество таких перекусов - три. В качестве перекуса не стоит съедать конфеты или сладкое печенье. Уж лучше и полезнее для организма будет получить какой-либо фрукт или йогурт.
Также немаловажную роль играет окружение. Старайтесь поменьше общаться с людьми, которые постоянно на что-то жалуются или негативно настроены. Такое соседство способно привести к депрессивному состоянию.
Положительным образом на карьерный рост влияет супружеский долг. Да-да! Именно регулярные половые отношения помогают повысить содержание в крови гормона окситоцина, который помогает креативно и логично мыслить.
Питайтесь правильно! Берегите себя! Удачи на работе! Счастья в личной жизни!