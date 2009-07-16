На Херсонщине изготовляли фальсифицированную водку

В Херсонской области сотрудники СБУ совместно с налоговиками разоблачили и пресекли незаконную деятельность межрегиональной преступной группировки, которая изготовляла и реализовывала контрафактную водку.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-группы УСБУ в Херсонской области Владимир СЛЮСАРЕНКО, следствием установлено, что злоумышленники изготовляли поддельную продукцию на мощностях предприятия Кировоградской области, после чего транспортировали и реализовывали ее на территории Киевской, Херсонской, Житомирской, Николаевской, Харьковской областей по поддельной товарно-сопроводительной документации через сеть оптовой и розничной торговли.

На протяжении 2008-2009 годов из Кировограда только в Херсон для теневой реализации ежемесячно доставлялось 120-170 тыс. бутылок фальсификата.

В результате преступных махинаций объем недополученного акцизного сбора в государственный и местный бюджеты только за один месяц составлял около 700 тыс. грн.

У злоумышленников изъяты печати, поддельные товарно-сопроводительные и финансовые документы, производственное оборудование, около 2 тыс. фальшивых акцизных марок и 93 тыс. бутылок контрафактной водки на общую сумму 1 млн. 300 тыс. грн.

По материалам СБУ органами ГНА возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ст. 216 (незаконное изготовление, подделка, использование или сбыт незаконно изготовленных, полученных или поддельных марок акцизного сбора или контрольных марок) Уголовного кодекса Украины.