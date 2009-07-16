5 симптомов, с которыми нужно немедленно к врачу!

Наш организм устроен таким образом, что как только у нас возникают какие-либо проблемы со здоровьем, он незамедлительно посылает нам предупредительные сигналы. Эти сигналы в медицине принято называть симптомами. И от того, как хорошо мы можем распознавать их, зависит не только наше здоровье, но иногда и жизнь.

Как же не ошибиться и понять, когда наш организм хочет нам сказать, что с ним что-то не в порядке и что надо обратиться к врачу?

Ниже приведены 5 симптомов, которые нельзя оставлять без внимания.

1. Вы неожиданно убавили в весе. Ваш рацион не изменился, но вы заметно похудели. Любая женщина об этом может только мечтать. Однако если вы заметили подобные изменения, то не спешите радоваться - они могут являться предвестником некоторых форм рака желудка (или яичников у женщин).

2. Неразборчивая речь, паралич, слабость, звон в ушах и оцепенение конечностей - все это сигналы приближающегося инсульта. Если вовремя оказать необходимое лечение, то инсульта можно избежать, и в результате предотвратить серьезные повреждения мозга.

3. Стул черного цвета. Этот симптом является одним из наиболее серьезных. Он может служить сигналом таких опасных заболеваний, как язва или рак желудка или кишечника. Черный цвет стул приобретает в результате внутреннего кровотечения, которое само по себе может быть очень опасным. Чем быстрее вам удастся выявить его причину и остановить его, тем больше у вас шансов продлить свою жизнь.

4. Сильная головная боль, переходящая в шею, а также высокая температура. Эти симптомы могут быть вызваны таким серьезным заболеванием, как менингит. Если у вас очень высокая температура и сильная боль мешает вам дотянуться подбородком до груди, то вам следует немедленно обратиться к врачу. У вас может быть бактериальный менингит, который лечится специальными антибиотиками.

5. Резкая мучительная головная боль. Если вы никогда раньше не испытывали головную боль такой силы, то, не задумываясь, обращайтесь к врачу. Такая боль может служить сигналом кровоизлияния в мозг. Хотя аневризма встречается довольно редко, нельзя исключать ее возможности.

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