Херсонщина: на месте детского противотуберкулезного санатория построят коттеджи и развлекательный комплекс?

В Новой Каховке давно ходят слухи о том, что расположенный в привлекательной прибрежной зоне детский санаторий вполне могут перевести в другой район области, а землю отдать под частные коттеджи или увеселительный комплекс.

14 июля 2009 года на закрытом заседании губернатора Херсонской области Бориса Силенкова с депутатами, было решено закрыть единственный в Херсонской обл. санаторий для детей больных туберкулезом - Коммунальное заведение «Новокаховский детский противотуберкулезный санаторий «Джерельце» Херсонского областного совета” на ремонт.

По материалам, опубликованным в газете «Новый день» от 23 июня 2009 г., губернатор Херсонской обл. Борис Силенков в ходе недавней проверки был возмущен скудностью питания (в санатории на одного ребенка выделяют 15.68 грн. при положенных 36 грн. на пятиразовое питание), отсутствием крышек на унитазах, переполненностью санатория (при норме 80 детей тут находится 90), грудами мусора под забором, антисанитарией возле прачечной.

По словам директора санатория Владимира Спесивцева, санаторий уже очень давно не получает никакой помощи от государства. За последние 11 лет деньги на ремонт не выделялись, делать текущий ремонт, приобретать мебель и бытовую технику помогают местные меценаты.

Губернатор порекомендовал мэру города на ближайшей сессии закрепить территорию санатория за городской больницей, инвестировать в него 3 млн. гривен, и, надеется, что уже через два года это будет современное учреждение, отвечающее требованиям времени.

Сейчас в одном из бывших корпусов санатория обосновалась городская прокуратура.

Рядом с санаторием, с нарушением всех норм, уже построили ресторан, в котором посетителей на открытой площадке с громкой музыкой принимают до 2 часов ночи, а дым от мангала ежедневно распространяется по территории санатория.

В то же время в своем комментарии УНИАН, директор Национального института пульмонологии и фтизиатрии им. Ф.Г. Яновского АМН Украины, главный пульмонолог и фтизиатр Министерства здравоохранения Украины, академик Юрий ФЕЩЕНКО констатировал, что из-за финансового кризиса в Украине следует ожидать роста уровня заболеваемости туберкулезом на 20-25%.

Он также сообщил, что самые высокие показатели заболеваемости туберкулезом в южных областях Украины, в частности и Херсонской.

“Это объясняется значительным количеством расположенных в этих регионах больниц Департамента выполнения наказаний. Обычно, освобождаясь, человек остается существовать неподалеку от этого заведения, в этом же городе (принимая во внимание теплые климатические условия и то, что в промышленных областях прожить легче, чем в аграрных)”, - отметил Ю.ФЕЩЕНКО.

Фото Виталия Данильченко / УНИАН