Первая помощь при солнечном ударе

Если вы видите человека с признаками начинающегося теплового или солнечного удара, отведите его в тень, на продуваемое воздухом место, разденьте его до белья, дайте выпить холодной воды и положите на голову холодный компресс (например, попросите в ближайшем киоске бутылку с холодным напитком и приложите ее к голове). Такие же бутылки нужно приложить к коже в местах, где близко к ее поверхности проходят крупные сосуды — две к подмышкам и одну — к паху. Так кровь охладится быстрее всего. В более тяжелых случаях нужно обвернуть пострадавшего смоченной в воде простыней или просто облить водой с головы до ног. Если после этого состояние «ударенного» не улучшается, вызывайте неотложку.

segodnya.ua