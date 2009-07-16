Кому нельзя кушать вишни

Вишня суперполезная ягода. Она не только вкусна, но и полезна для организма. Однако есть люди, которым врачи запрещают употреблять эту вкусную ягоду. Вишня противопоказана при гастритах с повышенной кислотностью желудочного сока, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при колитах, так как вызывает раздражение слизистой оболочки органов пищеварения, сахарном диабете, ожирении, склонности к поносам.

Необходимо напомнить о небезопасности ядер, содержащихся в вишневых косточках. В их состав входит горький гликозид амигдалин. Однако опасность для здоровья представляет не само это вещество, а содержащийся в нем фермент амигдалаза, под влиянием которого амигдалин расщепляется на глюкозу, бензальдегид и синильную кислоту. Эта кислота представляет серьезную опасность для организма, особенно для детского. При потреблении такой продукции из вишни с косточкой, как компот, варенье, отравлений не наблюдается, поскольку при высокой температуре (70—80 °С) амигдалаза теряет свою ферментативную активность, амигдалин не расщепляется на составные части и яда не образуется. А вот при употреблении настоек и наливок, если их готовят из вишни с косточками, реальная опасность отравления синильной кислотой существует. Компоты из целых вишен, поскольку их обычно кипятят или длительно прогревают в банках перед закатыванием, не опасны. Однако в последние годы стали популярны домашние компоты, приготовленные путем трехкратной заливки горячим сиропом, без длительного нагревания. Употребление таких компотов после длительного хранения опасно для жизни.

Наиболее желательно употреблять вишню в свежем виде. Многие полезные вещества сохраняются и в быстрозамороженных ягодах. Сок вишни с сахаром лучше разводить обычной или минеральной водой или комбинировать с другими ягодными либо овощными соками.

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