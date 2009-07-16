Ученые создали гормон для похудения

Впечатляющих успехов по созданию нового поколения лекарств, вызывающих снижение веса, добились специалисты из американского Университета штата Индиана. В ходе опытов на мышах они добились сокращения веса животного на треть, а их жировых тканей - на 63%.

О результатах исследований сообщает британская газета "Дейли мейл". Как пишет издание, в течение ближайших 5 лет будет создана революционная методика по снижению избыточного веса за счет нового вида лекарств. У человечества есть шанс навсегда решить данную сложную медицинскую и социальную проблему, считает издание.

В основе лекарства лежит искусственный гормон, который обладает способностью регулировать усвоение живым организмом глюкозы.

Как заявил руководитель работ профессор Ричар ДиМарки (Richard DiMarchi), созданный научной группой искусственный гормон вызывает комплексную реакцию организма, ведущую к стабильному поддержанию его естественного веса.

Газета отмечает, что пока опыты велись на животных. В ближайшее время они будут распространены и на людей из числа добровольцев. Проведенное на компьютерах моделирование подтвердило, что и человеческий организм реагирует на искусственный гормон снижением избыточного веса.

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