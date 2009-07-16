Как избавиться от потливости

Увы, несмотря на то, что современная медицина предлагает множество решений проблемы, ответ на этот вопрос будет прозаичен. Вылечить гипергидроз можно, но...

Во-первых, лечение гипергидроза длительное. Возникает необходимость в повторных курсах. Во-вторых, приготовьтесь к значительным денежным расходам.

В-третьих, среди врачей нет единого мнения о приоритетном способе лечения. Превосходство различных методов постоянно оспаривается. К настоящему времени еще не накоплено достаточно сведений о результатах лечения.

И выводы о предпочтительности того или иного метода приходится делать в основном на базе литературных обзоров, частных исследований и монографий. Видимо, поиск оптимального способа лечения - дело будущего.

Таким образом, человек, страдающий гипергидрозом, оказывается в крайне затруднительном положении и вынужден принимать самое активное участие в выборе способа лечения. Давайте попробуем разложить по полочкам основные медицинские методики и рекомендации, взвесить их эффективность, безопасность, косметичность и стоимость.

* Диета

Необходимо исключить из рациона пищу, содержащую кофеин и теобромин - вещества, стимулирующие потоотделение. Такими продуктами являются: чай, кофе, какао, шоколад, кола и др.

* Соблюдение гигиенических правил

Принимать душ желательно два раза в день. Следует носить удобную одежду, не сковывающую движений, из натуральных или искусственных (вискоза) волокон, кожаную обувь по размеру. Не приобретайте синтетической одежды!

* Ежедневное использование алюмохлоридов

Применение этих препаратов существенно снижает потоотделение. Но, к сожалению, в ряде случаев возникает раздражение на коже, и лечение приходится прекратить.

* Различные виды электрофореза

* Прием лекарственных препаратов

Лечение эффективными дозами препаратов часто сопровождается сухостью во рту, сонливостью, нарушениями зрения, развитием глаукомы, запорами, тошнотой, рвотой, тахикардией и др.

* Различные виды симпатэктомии

Операции заключаются в пересечении (необратимая симпатэктомия) или пережатии клипсой (обратимая симпатэктомия) нервов, иннервирующих потовые железы. Особенно предпочтителен метод при сочетании подмышечного гипергидроза с ладонным.

Улучшения отмечают у 40-80% больных. Эффект длится несколько лет. Побочные действия: компенсаторное усиление потоотделения, потливость при приеме пищи, опущение века, аритмии и др.

* Различные виды кюретажа подмышечной впадины

Это выскабливание кожи изнутри через небольшой разрез. Показан кюретаж при изолированном подмышечном гипергидрозе. У большинства пациентов происходит прекращение или значительное снижение потоотделения.

Со временем (после 6 месяцев) потливость может восстановиться. Осложнения: рубцовые изменения кожи, некроз (гибель) кожи подмышечной впадины, недостаточное выскабливание.

* Удаление кожного лоскута в зоне гипергидроза

Используется при подмышечной потливости. Дает стопроцентные результаты при обширном иссечении кожи. Но часто приводит к грубому рубцовому процессу и нарушению подвижности верхних конечностей.

По статистике, гипергидрозом страдает 1% населения земного шара, по международной номенклатуре этому заболеванию присвоен код 780.8.

В то же время, только в Швеции и Великобритании расходы на лечение гипергидроза покрывает медицинская страховка. В большинстве же стран гипергидроз не выделяют в отдельную патологию.

Несмотря на это, последние годы активно ведутся разработки новых способов диагностики и лечения избыточного потоотделения. Медицина не стоит на месте и, возможно, поиск оптимального способа лечения совсем скоро увенчается успехом!

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