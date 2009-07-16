За курение в кафе будут штрафовать их собственников

11 июля вступил в силу Закон Украины, который обязывает заведения общественного питания по меньшей мере 50% мест своей площади полностью изолировать от табачного дыма.

В таком случае, если ресторан имеет лишь одно помещение, в нем необходимо запретить курение вообще, потому что дым так или иначе будет распространяться по всему помещению, отмечает Коалиция общественных организаций За свободную от табачного дыма Украину.

"Кроме того, раньше за курение в общественных местах должны были отвечать посетители, и на самом деле эти правила почти не работали, однако теперь ответственность возлагается также и на юридическое лицо - само заведение", - заявил заведующий отдела контроля над табаком Украинского института стратегических исследований МОЗ Украины Константин Красовский.

Теперь посетитель, права которого не дышать дымом в заведении были нарушены, может обратиться в представительство комитета по вопросам технического регулирования и потребительской политики, который в таком случае может наложить на владельца или арендатора заведения питания штраф в размере от 1 000 до 10 000 грн.

"На первом этапе мы должны донести эти новые положения закона к владельцам заведений и призывать их вовремя освободить от табачного дыма от 50% до 100% своей площади, чтобы не подвергаться штрафам", - отметила координатор Оргкомитета Коалиции общественных организаций За свободную от табачного дыма Украину Наталья Торопова.

"На втором этапе общественные организации проведут ряд встреч с представителями комитета по вопросам технического регулирования и потребительской политики, на который возложена функция контроля за выполнением этой нормы закона, чтобы разработать действенные механизмы контроля", - заявила Торопова.

Кроме этого, закон повышает размер штрафов для физических лиц за курение в запрещенных местах: до 51-170 гривен за первое нарушение и 170-340 гривен – за повторное. Закон вступил в силу 11 июля.

korrespondent.net